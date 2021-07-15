Вчера Минфин провел аукционы 8-летнего ОФЗ-26237 и 15-летнего ОФЗ-26240 на сумму 10,0 млрд руб. каждый. На первом аукционе регулятор реализовал весь запланированный объем ОФЗ-26237 при соотношении спроса и фактического размещения в 2,0x. Доходность по цене отсечения составила 7,28%, на 4 бп превысив доходность на вторичном рынке на момент проведения аукциона и на 3 бп – уровень закрытия вторника. После аукциона стоимость выпуска на вторичном рынке снизилась на 0,2 пп. Спрос оказался весьма концентрированным: всего было удовлетворено 15 заявок, на пять крупнейших из которых пришлось 80% общего объема размещения. Доля неконкурентных заявок составила 6,5%. Аукцион ОФЗ-26240 оказался менее успешным: Минфин продал бумаг всего на 4,2 млрд руб. при соотношении спроса и фактического размещения в 1,8x. Доходность по цене отсечения (7,41%) на 17 бп превысила показатель, с которым во вторник закрылся ближайший по дюрации и уже не предлагаемый на аукционах ОФЗ-26233 с погашением в 2035 г. Из 44 удовлетворенных заявок на пять крупнейших пришлось 62% общего объема размещения, при этом доля крупнейшего лота составила 14%. В целом результаты вчерашних аукционов соответствуют нашим ожиданиям и опыту последних недель.

По итогам торгов на вторичном рынке наклон кривой ОФЗ немного уменьшился: ее ближний сегмент сместился вверх на 1–8 бп, а среднесрочные и длинные облигации поднялись в доходности на 1–2 бп. В частности, 18-летний ОФЗ-26230 (YTM 7,30%) и 20-летний ОФЗ-26238 (YTM 7,41%) потеряли в цене по 0,2 пп, повысившись в доходности на 1 бп каждый. Спред на отрезке 2–10 лет, если считать его по «старой» кривой, т.е. по выпускам, уже не предлагаемым на аукционах, сократился на 1 бп, до 36 бп, в то время как спред на отрезке 5–10 лет расширился на тот же 1 бп, до 15 бп. Торговая активность выросла: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже вчера повысился до 22,4 млрд руб. Как и в основном все последнее время, наиболее активно торговались короткие выпуски с фиксированным купоном. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единое направление отсутствовало: в частности, 10-летние облигации Бразилии снизились в доходности на 25 бп, облигации Мексики – на 2 бп, тогда как длинные облигации ЮАР закрылись на прежнем уровне.

Согласно информации, представленной в Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ, в июне доля нерезидентов на рынке ОФЗ не изменилась, составив 19%, что согласуется с ежедневными данными НРД. Доля системно значимых кредитных организаций на первичном рынке снизилась с 51,5% в мае до 45,7% в июне, тогда как участие нерезидентов и дочерних иностранных организаций осталась примерно на том же уровне, что и в мае – 22,5%. Доля участия нефинансовых организаций в аукционах Минфина выросла на 6,4 пп, до 19,0%. На вторичном рынке нерезиденты и системно значимые банки в мае–июне выступили нетто-покупателями. Также ЦБ отмечает аппетит нерезидентов к дюрации: за последний месяц они на 42 млрд руб. сократили свои позиции в 2–3-летних бумагах, в основном переложившись в 10-летние выпуски (нетто-объем покупки последних составил 44 млрд руб.).

Между тем инфляция в России по итогам последней отчетной недели замедлилась до 0,1%, что, на наш взгляд, должно оказать поддержку рынку ОФЗ в ходе сегодняшней сессии. Тем не менее, на наш взгляд, чтобы говорить о затухании инфляционного импульса, необходимо, чтобы низкая инфляция сохранялась в течение еще как минимум одной–двух недель.