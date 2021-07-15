Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 вернулась к 1,36%. Увидев, что доходности базового актива никак не хотят реагировать на рекорды по инфляции, рынки долларового долга ЕМ вчера немного оживились. Впрочем, все эти сюжеты продолжают касаться только российского суверенного сектора. В корпоративном сегменте «сезон отпусков» в самом разгаре.

Сектор ОФЗ: немного вниз. Как сообщил вчера ЦБ, объем вложений нерезидентов в мае вырос на 49 млрд руб., а в июне – на 42,5 млрд руб. Это хорошие данные в том смысле, что, вопреки сохраняющимся на высоком уровне санкционным рискам, нерезиденты не сокращают свои позиции после наложения ограничений со стороны США на покупку нового российского госдолга. По данным Росстата, темпы роста потребительских цен на неделе с 6 по 12 июля резко замедлились до 0,06% после роста на 0,46% в предыдущую «тарифную» неделю, на 0,23% – в последнюю неделю июня и на 0,12% – в две недели перед ней. Потенциально эти данные могут несколько поубавить пыл ЦБ в вопросе повышения ключевой ставки на заседании через неделю.