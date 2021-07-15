По данным Росстата, недельная инфляция в России с 6 по 12 июля составила 0.06% н/н (после резкого всплеска на последней неделе июня до 0.46% н/н). При этом с начала июля среднедневной показатель прироста цен равен 0.032% д/д (для сравнения, аналогичный показатель в июле 2020 составил 0.011% д/д).

Среди позитивной динамики в составе потребительской корзины к середине июля стоит выделить сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию (картофель —5.4% н/н, огурцы —4.5% н/н, помидоры —4.8% н/н), стабилизацию цен на ряд продовольственных товаров (мясная продукция, крупы), а также некоторое замедление инфляции на туристические услуги и стройматериалы.

Годовая оценка инфляции осталась на уровне 6.50% г/г, пока что отступив от пиковых значений, однако, окончательный ли это разворот, остается под вопросом. Согласно июльскому бюллетеню Банка России, возврат годовой инфляции на траекторию устойчивого замедления произойдет после проявления дезинфляционных эффектов по мере нормализации денежно-кредитной политики, которое потребует времени. В этом свете повышение ставки минимум на 50 бп на заседании 23 июля, по нашим оценкам, является достаточно обоснованным решением, чтобы дать время для экономики прийти к более сбалансированному положению спроса и предложения.

Мы не исключаем, что на повестке регулятора будут рассматриваться и более агрессивные решения в 75 бп и даже 100 бп, однако логика подобный действий потребует от регулятора дополнительных разъяснений, пересмотров прогноза и, возможно, изменения риторики на последующие заседания.