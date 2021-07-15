Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,3% на фоне снижения нефтяных котировок и неоднородной динамики фьючерсов на ведущие индикаторы рынка акций США.

Агентство Bloomberg сообщило, что ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, согласовав новый базовый уровень добычи в объеме 3,65 млн барр./сутки, что выше предыдущего согласованного показателя в 3,17 млн барр./сутки.

Однако, согласно прогнозу Bloomberg, оценочный дефицит сырья на ближайшие кварталы сохранится на уровне 1-1,5 млн барр./сутки, что формирует достаточно комфортные условия для продолжения роста нефтяных котировок. В то же время вполне вероятно, что на стоимость углеводородов будут влиять элементы нерыночного регулирования.

При этом мы отмечаем, что распространенная СМИ информация о достижении договоренностей в рамках ОПЕК снизила инфляционные опасения участников рынка. Кроме того, активность «быков» подстегнули комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор пока не намерен сворачивать программу монетарного стимулирования. Одним из ориентиров для ФРС в этом вопросе, помимо инфляции, традиционно выступает состояние рынка труда: индекс занятых вне АПК по-прежнему отстает от докризисного уровня (первый квартал 2020-го) на 5%. Кроме того, регулятор по-прежнему считает, что текущий всплеск инфляции носит лишь временный характер и вскоре темпы роста цен замедлятся.

В аутсайдерах российского фондового сегмента оказались бумаги «Газпром нефти». Вероятно, это было обусловлено ослаблением нефтяных котировок, а также ухудшением информационного фона вокруг ключевого акционера компании, ПАО «Газпром». В последнее время в СМИ циркулирует информация о возможном ужесточении санкционного давления на российского газового гиганта, хотя точных данных пока нет.

Лучше рынка сегодня торгуются бумаги компаний черной металлургии, поддержку которым оказывают позитивные ожидания финансовых результатов «Северстали» по итогам второго квартала. При этом, впрочем, рыночные прогнозы выручки и EBITDA компании, составляющие порядка $2900 млн и $1600 млн, представляются существенно (на 10%) завышенными с учетом майского падения цен на сталь на 16%, которое до сих пор не отыграно.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО «Тандер», основной операционной дочерней компании «Магнита», о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы «Дикси». На этом фоне бумаги «Магнита» сегодня выступают в качестве защитного актива. Однако предписание, выданное ФАС в рамках этого решения, не позволяет включить в сделку 142 магазина «Дикси» (из более 2,6 тыс.). Кроме того, «Магнит» в рамках сделки по приобретению должен принять на себя обязательство в течение года продавать социально значимые товары без наценки.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российских бумаг. Индекс Мосбиржи тестирует уровни сильной поддержки. Целевой диапазон закрытия четверга для бенчмарка: 3815–3855 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,85–74,45 и 87,15–88,15 соответственно.



