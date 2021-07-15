Рыночная капитализация Moderna (MRNA) по итогам торгов 14 июля впервые превысила $100 млрд. Ее котировки растут на фоне распространения штамма COVID-19 «дельта», против которого компания готовит новые вакцины.

Кроме того, инвесторы следят за акциями Moderna на фоне стартовавшего сезона отчетности за второй квартал, хотя сама компания представит свои результаты только в августе. Период с апреля по июнь для Moderna был вторым полным кварталом продаж антиковидной вакцины. Консенсус-прогноз предполагает высокую прибыль компании после полученного годом ранее убытка в размере 31 цент на акцию, а рост продаж может оказаться четырехзначным.

По нашим расчетам, скорректированная прибыль Moderna за второй квартал превысит $6 на акцию при выручке свыше $4,2 млрд.

Всемирная организация здравоохранения заявила о третьей волне пандемии, спровоцированной распространением упомянутого штамма «дельта». Заболеваемость в отдельных штатах США вновь растет.

В прошлом месяце Moderna сообщила о способности ее вакцины против COVID-19 вызывать иммунный ответ на воздействие нескольких его штаммов, включая «дельта». Крайне важно, что биотехнологические компании, в том числе Moderna, нацелены на создание более совершенных вакцин по мере мутации вируса.

Пока неясно, какое влияние «дельта» и другие штаммы в конечном итоге окажут инвестиционную привлекательность акций производителей вакцин. В США внимательно отслеживают ситуацию с заболеваемостью в Великобритании и Израиле, которые раньше других успешно завершили кампании по вакцинации. Отмечается, что привитые люди также заражаются COVID-19.

Акции MRNA на текущий момент достигли нашей целевой цены. Покупки интересны на долгосрочную перспективу при коррекциях от текущих исторических максимумов.



