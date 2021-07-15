На вчерашних аукционах Минфин вновь разместил незначительные объемы ОФЗ – 14,1 млрд руб. Аналогично прошлой неделе, из двух предложенных классических «новых» выпусков полностью (в объеме предложения, 10 млрд руб.) был размещен относительно более короткий, 8-летний выпуск 26237, и лишь частично (4,1 млрд руб.) – длинный выпуск 26240 (15 лет). Напомним, 30 июня аукцион по нему вообще был признан несостоявшимся.

«Новые» бумаги продолжают торги с премией к «старым». Оба выпуска торгуются без участия нерезидентов, что, на наш взгляд, является важным фактором, формирующим премию к «старым» выпускам с аналогичной срочностью – например, для выпуска 26237 – 9-10 б.п. (похожая ситуация наблюдается при сравнении других «старых» и «новых» бумаг).

Активные заимствования не требуются – имеющихся ресурсов уже хватает для финансирования дефицита бюджета. Как мы отмечали ранее, бюджет в этом году мог бы практически обойтись без дополнительного финансирования с помощью ОФЗ, а потому Минфину нет нужды размещать большие объемы. По этой причине, скромные результаты аукционов, как нам кажется, удовлетворяют ведомство. С начала года нетто-размещения Минфина превысили 1,3 трлн руб., что уже в целом достаточно для планируемого дефицита бюджета (А. Силуанов оценивал его в ~1% ВВП в этом году, что немного превышает 1 трлн руб.). Кроме того, Минфин отмечал, что планирует использовать не потраченные с прошлого года средства. В подобных условиях размещения, на наш взгляд, скорее, призваны поддержать ликвидность локального рынка, а также отчасти исполнить требования бюджетного правила (правило предполагает рост госзаимствований с целью нейтрализации эффекта покупок валюты и дефицита бюджета на ликвидность).

Доходности практически стабильны вторую неделю подряд. Кривая ОФЗ продолжает смещаться вверх, однако изменения незначительны: за прошлую неделю в среднем короткий конец кривой поднялся на 5 б.п. (до 6,85 б.п), длинный – на 3 б.п. (до 7,24 б.п.). В сравнении с глобальными тенденциями ситуация мало меняется: большинство локальных госбумаг GEM в последние месяцы демонстрировали волатильность, в отличие от российских 10-леток, сохранявших стабильность. Впрочем, снижение чувствительности локального рынка к общим тенденциям может в т.ч. объясняться сокращением доли нерезидентов в ОФЗ: согласно обзору ЦБ, со второй половины июня их доля на аукционах уменьшилась до 9,3%. Ключевым драйвером для рынка в ближайшее время, очевидно, станет решение ЦБ по ключевой ставке (23 июля). Впрочем, судя по доходностям, повышение на 50-75 б.п. вряд ли станет сюрпризом для инвесторов.



