В среду на рынках США наблюдалась смешанная динамика: S&P 500 и Dow Jones закрылись в плюсе, в то время как Nasdaq в минусе. При этом внутри S&P 500 наблюдалось снижение в нефтегазовом секторе (-2,94%), вероятно, связанное с заключением сделки ОПЕК+ и ростом запасов в США. В то же время наибольший рост был у компаний потребительского сектора (+0,92%), так как данный сектор выигрывает от роста инфляции.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своем первом из двух дней выступления перед Конгрессом повторил свое сообщение о том, что восстановление экономики США все еще недостаточно продвинулось, чтобы начать сокращение количественного смягчения. Что касается продолжающейся горячей темы инфляции, он сказал, что она, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем нормализуется. Для контраста ЦБ Новой Зеландии сворачивает программу количественного смягчения уже в июле и ожидается, что в ноябре будет повышена ставка на 25 б. п.

В четверг ожидается публикация отчетов следующих эмитентов, которые по-нашему мнению могут оказать влияние на рынок: TSMC, UnitedHealth, Morgan Stanley, US Bancorp, Truist, Progressive, Coinbase. В части макростатистики наибольший интерес в четверг будут представлять традиционно публикуемые в этот день данные по первичным заявкам по безработице (консенсус: 350 тыс., прошлая неделя: 373 тыс.), а также данные по промышленному производству за июнь (консенсус: +0,6% м/м, май: +0,8% м/м).

PepsiCo предоставила позитивные финансовые результаты за 2 кв. 2021 г. Чистая прибыль на акцию (EPS) составила $1,72 (+30,6% г/г) против $1,53 консенсус-прогноза. Органический рост выручки составил +12,8% против 7,4% консенсус-прогноза. Органический рост выручки был обеспечен за счет роста объемов продаж +7%г/г и изменения ценового микса продукции на 5%г/г. Валовая маржинальность компании снизилась на 1,8% на фоне роста цен на сырье и M&A активности, при этом снижение валовой маржи было нивелировано сокращением SG&A расходов.

На фоне позитивных финансовых результатов менеджмент повысил прогноз на 2021г.: органический рост ожидается на уровне 6% (против +5% ранее), EPS +11% г/г (против +7-9% ранее). Прогноз менеджмента по возврату средств акционерам остался без изменений $5,9 млрд ($5,8 млрд в виде дивидендов, $0,1 млрд в виде buyback) ~2,8% от капитализации.



