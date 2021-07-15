В начале торгов рубль снижался на негативном внешнем фоне, но после открытия основной сессии стал активно восстанавливаться вслед за мировыми рынками и нефтью, отыграв все потери.

Фьючерсы на индекс S&P 500 и нефтяные цены с начала дня находятся под давлением, ускорив снижение на старте европейских торгов. Давление на мировые рынки оказало заявление главы ВОЗ о том, что мир стоит на пороге третьей волны пандемии.

Кроме того, данные по ВВП Китая оказались хуже прогноза, правда, другие экономические показатели превысили ожидание. Большинство азиатских рынков акций закрылось в хорошем плюсе.

Развивающиеся валюты поначалу снижались из-за роста доллара, но утром он стал активно сдавать позиции, благодаря чему сектор перешел к восстановлению, некоторые представители поднялись в плюс. Однако днем доллар показал быстрый подъем, вызвав просадку развивающихся валют.

Российский долговой рынок демонстрирует серьезное намерение развернуться вверх. На открытии индекс гособлигаций RGBI символически обновил 15-месячный минимум, но затем совершил восходящее движение, отыграв потери предыдущих трех сессий.

Днем внешний фон резко ухудшился, однако рубль довольно умеренно просел, оставаясь недалеко от локальных вершин. К евро рубль даже вышел в плюс, обновив дневной максимум на фоне снижения европейской валюты на внешнем рынке.

Нефть остается под давлением

После негативного начала дня нефтяные цены умеренно корректировались, но затем вновь просели. В начале европейской сессии котировки совершили рывок вверх, но это движение также не получило развития, и вскоре нефть обновила дневной минимум. Сейчас Brent теряет 1,2% около отметки $73,7.

Давление на нефтяные цены оказывает угроза третьей волны пандемии, которая может подорвать восстановление спроса на нефть. Дополнительным негативом выступает неопределенность с перспективами сделки ОПЕК+, усилившаяся после вчерашнего опровержения ОАЭ сообщений о том, что стране удалось найти компромисс с другими участниками альянса по изменению ее условий в рамках общего соглашения.

Доллар переломил негативную тенденцию

В начале дня американская валюта повышалась, но утром перешла к снижению. Незадолго до открытия европейских торгов индекс доллара (DXY) резко восстановился, но затем быстро сдал позиции, обновив дневной минимум. Однако вскоре DXY устремился вверх, прибавляя сейчас 0,2% около уровня 92,5 п.

После негативного старта сессии европейская валюта перешла к восстановлению, испытав утром кратковременную просадку. Затем рост ускорился, но в начале основных российских торгов пара EUR/USD стала активно снижаться, теряя сейчас 0,3% немного выше уровня 1,180.

Техническая картина

Пара USD/RUB тестирует на прочность нижнюю границу среднесрочного восходящего канала. Однако из-за консолидационного характера движения последних нескольких сессий, более надежным сигналом, свидетельствующим о выходе из этого канал, будет закрытие часовой свечки ниже поддержки 73,74 руб