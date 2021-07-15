Сегодня Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила сделку по покупке Магнитом розничной сети Дикси. Одновременно с этим Магниту было выдано предписание, предусматривающее некоторые изменения в структуре сделки, а также ряд ограничений. Слияние разрешено проводить только в тех муниципальных округах, где доля объединенной компании не будет превышать обозначенный порог. В 53 муниципалитетах 142 магазина Дикси не войдут в периметр сделки. Данные торговые точки составляют примерно 5% от общего числа приобретаемых магазинов и, как уже сообщили в компании, цена покупки будет соответствующим образом скорректирована. Помимо этого, в 22 муниципалитетах объединенная компания должна будет снизить долю до показателя ниже 35% в течение года. На ряд социально-значимых товаров в течение года будет нулевая наценка. Мы полагаем, что предписания ФАС не оказывают значительного влияния на первоначальный профиль сделки. Наша рекомендация для акций Магнита «Покупать» с целевой ценой 6 314 руб. за бумагу.

Согласно предписанию ФАС, Магнит исключит из сделки 142 магазина в 53 муниципальных округах. Как сообщает компания, указанные магазины расположены в небольших образованиях Северо-Западного и Центрального регионов, а магазины в Москве и Санкт-Петербурге не являются предметом ограничений. Цена сделки будет скорректирована, но, как мы ожидаем, изменение цены относительно ранее объявленной (92,4 млрд руб.) будет совсем небольшим и составит всего несколько процентов. Закрытие сделки может произойти уже в ближайшие недели.

Второе предписание предполагает, что еще в 22 муниципалитетах необходимо снизить долю рынка объединенной компании до 35% в течение года. Мы предполагаем, что в связи с этим могут быть закрыты еще около десятка магазинов, расположенных в малых населенных пунктах. В некоторых местах Магнит может заменить продуктовый формат на дрогери и таким образом сохранить за собой торговую площадь. Так или иначе у компании будет год, чтобы решить, как наиболее выгодно поступить в каждом конкретном случае. Выполнение требований не повлияет на операционный бизнес ритейлера.

По обоюдному согласию Магнит принял на себя обязательство обнулить наценку на ряд социально значимых товаров, включая молоко, хлеб и мясо кур. Как мы ожидаем, обнуление наценки коснется только одного товарного наименования в каждой категории. Скорее всего, это будут продукты с наименьшей ценой и пользующиеся наибольшим спросом. Мы также не ожидаем заметного влияния данной меры на финансовые показатели ритейлера, так как обозначенные категории традиционно формируют трафик в магазинах и на них идет минимальная наценка.