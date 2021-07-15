В лидерах роста к середине сессии были бумаги Полюса (+1,16%) и Полиметалла (+0,87%). Акции Детского мира подорожали на 0,38%. В лидерах снижения находились котировки ФСК ЕЭС (-7,53%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-3,05% и —2,75%), а также обыкновенные акции Россетей (-2,06%).

Акции ФСК ЕЭС и Россетей в четверг упали в связи с дивидендной отсечкой. Бумаги Мечела корректировались после повышения накануне, спровоцированного многолетними максимумами цен на уголь.

Детский мир же представил операционные результаты за 2-й квартал, согласно которым продажи выросли на 32,2% г/г, до 42,2 млрд руб, в том числе из-за низкой базы прошлого года. Скорректированная EBITDA компании, по оценкам менеджмента, выросла как минимум на 25%, что можно считать сильными результатами.

Акции золотодобытчиков чувствовали себя лучше рынка ввиду дальнейшего повышения золота, которое приближается к важному сопротивлению 1840 долл./унц. Драгоценный металл поддерживают ожидания сохранения стимулирующих мер в крупнейших экономиках мира в условиях высокой инфляции и низких доходностей государственных облигаций.

С технической точки зрения бумаги Полюса пытаются отступить от локальных минимумов, а ADX дневного графика даже указывает на переход к восходящему движению. Тем не менее силы покупателей все еще выглядят ограниченными, а котировки пока не преодолели важного краткосрочного сопротивления 14 800 руб., что подтвердило бы сигнал о смене тренда. Вероятно, Полюс сможет продвинуться как минимум в район 15 500 руб. в случае ускорения восходящего движения по золоту. Говорить о смене среднесрочных настроений можно будет при закреплении выше майского пика 16 212 руб. Завершение сессии ниже 13 950 руб. укажет на риски углубления падения. На данный момент, до преодоления ближайшей поддержки или сопротивления, по акциям скорее актуальна выжидательная позиция.