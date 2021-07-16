Brent завершает неделю снижением
Цены на нефть Brent завершают неделю снижением, ближайший фьючерс опустился ниже 74 долл./барр.: снимается накопленная ранее «перекупленность» в условиях риска по балансу. Несмотря на достижение договоренностей между ОПЕК+ и ОАЭ, хотя финального заявления не было, мы видим риск (при таких высоких ценах) дальнейшего наращивания добычи и другими производителями, хотя формально на это соглашения нет. Также отметим, что масштабное сокращение запасов сырой нефти в Штатах оказало слабую поддержку ценам, так как рост запасов бензинов, особенно с учетом выходного дня 4 июля, когда обычно растет число поездок, вновь ставит под вопрос дальнейшие перспективы по спросу, что актуально особенно на фоне возможного ужесточения карантинных мер в некоторых штатах. Мы считаем, что цены на нефть Brent пока удержатся в диапазоне 70-75 долл./барр., но тенденция к движению к нижней границе будет доминирующей.
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