Российский рынок акций потерял вчера почти 0,9% капитализации и закрылся на отметке 3800 пунктов. Причин для распродаж было несколько.

В сильном минусе отторговалась Европа. На Германию обрушились ливни, вызвавшие наводнения. По предварительным данным, пропало без вести 1,3 тыс человек, скорее всего большая часть из них погибла. Во Франции и Греции прошли народные протесты по поводу коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации ряда категорий населения.

Противоречивыми вышла статистика в США. Промышленное производство в июне выросло на 0,4%, в то время как ожидался рост на 0,6%. Снижение темпов роста экономики всегда негативно для фондового рынка, но сейчас это можно трактовать как еще один аргумент в пользу того, что ФРС США не будет в ближайшее время сворачивать программу количественного смягчения экономики. Однозначный негатив при проецировании статистических данных на действия ФРС – это снижение первичных заявок на пособие по безработице с 386 до 360 тысяч.

Наконец, продолжись распродажи нефтяных фьючерсов. Идет сильная фиксация прибыли на страхах, что третья волна коронавируса приведет к снижению спроса на топливо и на фоне неопределенности в дальнейших действиях ОПЕК+.

К этим факторам российские акции не смогли остаться безучастными.

Но распродажи на нашем рынке безоткатно идут три сессии подряд. Индекс Мосбиржи ушел в район сильной поддержки: чуть ниже 3800 пунктов проходит нижняя граница восходящего канала от начала года. Поэтому технический отскок очень вероятен, хотя бы потому, что в преддверии выходных спекулянты будут крыть шорты.

Что брать на отскок? Вопрос не простой. Лучше рынка вчера отторговались две любимые бумаги нерезидентов Сбербанк и «Норникель». Таким образом, какой-то истеричной продажи российских акций иностранцами нет. Вот их и можно попробовать взять как на отскок, так и на среднесрочный период, тем более что, Сбер торгуется на поддержке, а цены на никель сегодня с утра растут более чем на процент.

Сильно за последние дни упал «Газпром», но цены на газ высоки, «Северный поток 2» вот-вот будет запущен. Поэтому по-прежнему ждем «Газпром» выше 300 руб.

Неоднозначен вопрос с черными металлургами, которые вчера были в числе лидеров роста. В бумагах сектора прослеживается новый восходящий тренд, но насколько он будет долгим, сказать не беремся. Как минимум, их стоит держать в портфелях. Но можно рискнуть и взять «Северсталь», которая сегодня опубликует отчет за полугодие.

В целом же внешний фон складывается нейтральным: американские фьючерсы торгуются около нуля, динамика котировок сырьевых ресурсов разнонаправленная, но при этом нефть показывает признаки замедления падения.

Рубль вчера прервал попытки укрепления, в паре с долларом так и не закрепившись под отметкой 74. При этом улучшение внешнего фона, даже если оно произойдет, не даст рублю новых сил. Ждем сегодня торгов по паре доллар-рубль в диапазоне 74-74,7.