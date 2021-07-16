В четверг европейские фондовые индексы закрылись в минусе, на фоне снижения цен на энергоносители и замедления темпов восстановления мировой экономики. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,95%, британский индекс FTSE 100 снизился на 1,12%, немецкий DAX потерял 1,01%, а французский CAC просел на 0,99%.

Потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и ускорилась по сравнению с майскими 2,1%. Уровень безработицы в Великобритании в марте-мае вырос до 4,8% с 4,7% за предыдущие три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего квартала.

Фондовые индексы США не смогли определиться с направлением. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 0,7%, Dow закрылся на 0,15% выше нулевой отметки, а S&P500 просел на 0,33%. Фондовые индексы США завершили торги в четверг в основном снижением после того, как глава Федеральной резервной системы заявил, что недавняя инфляция была выше уровней, к которым стремится центральный банк, и в целом звучал несколько менее уверенно в отношении экономических перспектив, чем в начале года. Джером Пауэлл, выступая в четверг перед Банковским комитетом Сената, заявил, что инфляция, скорее всего, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем снизится.

Акции American International Group прибавили 3,6% после того, как Blackstone Group заключила с AIG масштабную сделку по управлению частью активов, поддерживающих полисы страхования жизни AIG. Акции Blackstone также выросли на 3,9%.

Бумаги Biogen потеряли 6,8%, после того как пара крупных больниц отказалась проводить новое лечение болезни Альцгеймера от Biogen после спорного одобрения препарата Управлением по контролю за продуктами и лекарствами в прошлом месяце.

Котировки энергетиков снизились на фоне предупреждения Международного энергетического агентства о возможной разбалансировке рынка. Marathon Petroleum и Valero снизились на 3,9%, Occidental потеряла более 7%, а Cabot Oil & Gas упала на 5%.

Акции Moderna подскочили на 8% в ходе вечерней сессии после объявления о том, что она будет добавлена в индекс S&P 500, заменив Alexion Pharmaceuticals. Moderna присоединяется к индексу до открытия торгов 21 июля, согласно индексам S&P Dow Jones. Согласно релизу, в котором сообщается об изменении индекса, AstraZeneca приобретает Alexion.

В пятницу Банк Японии объявит решение по ставке. Сегодня также запланирована публикация торгового баланса в Европе. В США будут опубликованы данные по объему розничных продаж и индекс потребительского доверия от университета Мичиган за апрель.