Индекс S&P 500 закрылся снижением на —0.3% после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что центральный банк будет продолжать стимулирование несмотря на быстрый рост инфляции, что вызывало опасения насчет устойчивости восстановления экономики. Пять из 11 основных секторов снизились, при этом наибольшие потери понесли Energy (-1.4%) и Technology (-0.8%). Utilities выросли на +1.1%. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упал на —0.7%, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на +0.2%. Пауэлл повторил, что еще слишком рано начинать сокращение монетарной поддержки экономики несмотря на то, что инфляция растет быстрее ожиданий, защищая позицию центрального банка перед Банковским комитетом Сената. Между тем, рост ВВП Китая во втором квартале серьезно замедлился несмотря на то, что рост потребительских расходов предполагал более сбалансированное восстановление. «ВВП Китая вырос на +7.9% во втором квартале, что примерно соответствовало прогнозам», — сказала Фиона Чинкотта,аналитик по финансовым рынкам City Index. «Однако он значительно снизился с +18.3% в предыдущем квартале, что свидетельствует о замедлении роста и о завершении V-образного восстановления второй по величине экономики мира».

Пауэлл признал, что инфляция в США находится на некомфортном уровне, но защитил мягкий подход ФРС. Во второй день выступления перед Конгрессом он назвал динамику роста цен «уникальной» и сказал, что центральный банк внимательно следит за тем, чтобы убедиться, что его прогноз о том, это будет временным явлением, окажется верным. Он повторил, что до сокращения покупок облигаций еще далеко, хотя ФРС будет обсуждать это на заседании в этом месяце, и отказался дать свое мнение по поводу дополнительных государственных стимулов. Его коллега Джеймс Буллард, с другой стороны, призывает действовать прямо сейчас. «Пора сворачивать эти чрезвычайные программы стимулирования», потому что ФРС достигла своей цели по «дальнейшему существенному прогрессу» в отношении рынка труда и инфляции, заявил президент филиала ФРС в Сент-Луисе. Чарльз Эванс предсказал, что центральный банк начнет действовать примерно в конце этого года по мере снижения безработицы, и предсказал повышение ставок в 2024 году или «немного раньше». Эванс в этом году входит в число голосующих членов, Буллард — нет.

Согласно ежемесячным прогнозам картеля, спрос на нефть, производимую ОПЕК, будет постепенно восстанавливаться в этом и следующем году. Во второй половине 2022 года он превысит доковидные уровни, хотя в первом квартале ожидается затишье, из-за которого рынок может временно вернуться к профициту. В следующем году мировое потребление вырастет на +3.4%, хотя большая часть восстановления может быть удовлетворена за счет поставок конкурентов ОПЕК. Тем не менее, спрос на нефть ОПЕК во второй половине 2022 года превысит 30 миллионов баррелей в день, что позволит ей и ее партнерам производить добычу на уровне, близком к нормальному.