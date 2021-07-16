В четверг S&P 500 и Nasdaq закрылись в отрицательной зоне. В части секторов в S&P 500 наихудший результат показал нефтегазовый сектор (-1,47%), а наилучшие результаты были в секторе коммунальных услуги и электроэнергии (+1,19%). Это произошло на фоне публикации более слабых, чем ожидалось, макроэкономических данных. Первичные заявки на пособия по безработице оказались выше консенсуса, но ниже, чем на прошлой неделе, и составили 360 тыс., в то же время рост промышленного производства продемонстрировал +0,4% м/м, в то время как ожидалось +0,6% м/м.

В части состава индекса S&P 500 произошло изменение: Moderna (MRNA) заменит Alexion (ALXN) до начала торгов 21 июля, что произойдет на фоне поглощения Alexion фармацевтической компанией Astra Zeneca.

Ставки на контейнерные перевозки из Азии в США и Европу достигли рекордных уровней за последнюю неделю. Это гарантирует, что транспортные расходы останутся высокими для компаний, которые вступают в пик сезона восстановления запасов.

В пятницу среди важной статистики особый интерес будут представлять две публикации: розничные продажи за июнь (консенсус: —0,3% м/м, май: —1,3%), а также предварительный индекс настроений от Мичиганского университета за июль (консенсус: 86,5, предыдущий: 85,5). Также в этот день Байден, Си Цзиньпин и другие лидеры АТЭС проведут встречу в виртуальном формате. На встрече будет вестись обсуждение о том, как координировать регион в борьбе с COVID-19, а также меры по поддержке «инклюзивного и устойчивого роста».

Компания Delta Air Lines опубликовала ежеквартальную финансовую отчетность. Чистый убыток на акцию за квартал составил $1,07. Консенсус-прогноз предполагал убыток в $1.42. Выручка от пассажироперевозок снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 53%. При этом объем доступных пассажиромест уменьшился на 32% в сравнении с 2019г. Основное восстановление спроса было за счет эконом-класса. Объем перевозок бизнес-классом все еще находится далеко до пре-пандемийного уровня. По итогам 2кв. он составил 40% от уровня 2019г. (в 1 кв. 2021г. был на уровне 20%). Общие операционные затраты снизились на 31% по отношению к 2кв. 2019г. Прогноз менеджмента на 3кв. 2021г. предполагает снижение выручки на 30-35% по сравнению с аналогичным периодом 2019г., а объем пассажиромест, по ожиданиям менеджмента, снизится на 28-30%.

По нашим оценкам, это нейтральный для акций компании отчет. У Delta высокая доля выручки (около 70%) до пандемии приходилась на перевозки внутри США, что делает ее бенефициаром смягчения карантинных ограничений в США. Однако мы предполагаем, что часть роста спроса объясняется именно отложенным спросом, который носит временный характер. К тому же восстановление полетов бизнес-классом все еще идет медленными темпами. По объему международных перевозок все также неоднозначно. Лучше всего дело обстоит с пассажироперевозками в страны Латинской Америки (7% выручки 2019г.), где выручка ниже на 36% уровня до пандемии. А вот международные перевозки в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка, 15% выручки 2019г.) и Азию (6% выручки) все еще составляют всего 13-15% от аналогичных показателей за 2019г. Кроме этого, мы отмечаем успешную стратегию по оптимизации затрат, что делает компанию более эффективной в сравнении с тем, какой она была до пандемии. Однако в ближайшее время главной преградой для роста операционных показателей компании будет увеличение цен на топливо и распространение дельта-варианта COVID-19 (индийский штамм) в США, что может привести к более низким показателям, чем прогнозирует менеджмент.