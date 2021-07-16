Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 ниже 1,3%. Доходности американских трежерис снова на минимумах с февраля, и долларовые долги развивающихся стран подхватывают растущий ценовой тренд. Российская долларовая кривая скинула вчера 2 б. п., что оказалось самым скромным результатом в сегменте ЕМ (турецкие бумаги, например, потеряли в доходности 11 б. п.). Впрочем, даже этого хватило, чтобы цены российских еврооблигаций оказались на многомесячных максимумах.

Сектор ОФЗ: смешенная динамика. Реакция различных сегментов ОФЗ на вышедшие в среду, уже после закрытия рынка, данные по инфляции вчера оказалась показательной: бумаги с фиксированными купонами подорожали на 10 б. п., тогда как инфляционные линкеры упали в цене на 20 б. п. Напомним, что данные Росстата оказались неожиданно позитивными в том смысле, что они не показали усиления инфляционного давления: темпы роста потребительских цен на неделе с 6 по 12 июля составили всего 0,06%.