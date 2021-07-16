Существенных изменений с рублем на этой неделе не происходило: сейчас на него разнонаправленно влияют несколько факторов. Первый – это дешевеющая нефть, которая может негативно сказаться на курсе рубля как «сырьевой» валюты. С другой стороны – высокая ключевая ставка и ожидания ее повышения, а также начало нового налогового периода стимулируют повышение курса российской валюты. Эти факторы удерживают рубль на ранее достигнутых уровнях и не дают ему снижаться.

Евро несколько подешевело к доллару, последний укрепляется к остальным валютам. Индекс DXY к остальным валютам составляет 92.62.

Из интересного на мировой арене: Байден и Меркель обсуждают «Северный поток – 2», но пока никаких особых договоренностей не было достигнуто. Страны ОПЕК никак не могут договориться о новых уровнях добычи нефти – на фоне чего цены на топливо снижаются.

ЦБ РФ говорит о том, что пик инфляции еще не пройден, риски преобладают, в результате чего, логично, ключевая ставка будет увеличена. Возможный уровень повышения: от 0,5 п.п. до 1%, вероятно, регулятор решит остановиться «посредине», повысив ставку на 0,75 п.п.

ОФЗ на этом фоне особыми изменениями не отреагировали, доходность «коротких» облигаций находится на уровне 6,2% годовых. Среднесрочные и «длинные» ОФЗ сейчас на уровне 6,9% и 7,2% годовых.

На следующую неделю валютный прогноз остается без изменений: 74-75 руб./долл., евро в коридоре 87-88,5 руб./евро.