Как будет меняться рубль на следующей неделе
Существенных изменений с рублем на этой неделе не происходило: сейчас на него разнонаправленно влияют несколько факторов. Первый – это дешевеющая нефть, которая может негативно сказаться на курсе рубля как «сырьевой» валюты. С другой стороны – высокая ключевая ставка и ожидания ее повышения, а также начало нового налогового периода стимулируют повышение курса российской валюты. Эти факторы удерживают рубль на ранее достигнутых уровнях и не дают ему снижаться.
Евро несколько подешевело к доллару, последний укрепляется к остальным валютам. Индекс DXY к остальным валютам составляет 92.62.
Из интересного на мировой арене: Байден и Меркель обсуждают «Северный поток – 2», но пока никаких особых договоренностей не было достигнуто. Страны ОПЕК никак не могут договориться о новых уровнях добычи нефти – на фоне чего цены на топливо снижаются.
ЦБ РФ говорит о том, что пик инфляции еще не пройден, риски преобладают, в результате чего, логично, ключевая ставка будет увеличена. Возможный уровень повышения: от 0,5 п.п. до 1%, вероятно, регулятор решит остановиться «посредине», повысив ставку на 0,75 п.п.
ОФЗ на этом фоне особыми изменениями не отреагировали, доходность «коротких» облигаций находится на уровне 6,2% годовых. Среднесрочные и «длинные» ОФЗ сейчас на уровне 6,9% и 7,2% годовых.
На следующую неделю валютный прогноз остается без изменений: 74-75 руб./долл., евро в коридоре 87-88,5 руб./евро.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210716/834217851.html