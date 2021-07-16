Наклон кривой ОФЗ вчера увеличился. Мы полагаем, что это было реакцией рынка на опубликованный в среду низкий показатель недельной инфляции – это стало неожиданностью для инвесторов, которые закладывают достаточно сильное повышение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в следующую пятницу. Дополнительную поддержку рынку, особенно в среднесрочных и длинных ОФЗ, обеспечило ралли в казначейских облигациях США. Тем не менее торговая активность осталась сравнительно низкой: оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил всего 21,9 млрд руб. Наибольшие объемы пришлись на среднесрочные и длинные выпуски с фиксированным купоном.

По итогам дня ближний сегмент кривой ОФЗ сместился вниз на 4–7 бп, среднесрочные облигации снизились в доходности на 1–6 бп, а длинные – на 1–4 бп. На общем фоне в лучшую сторону особенно сильно выделялся 12-летний ОФЗ-26221 (YTM 7,21%), стоимость которого повысилась на 0,3 пп, а доходность снизилась на 4 бп. Спред на отрезке 2–10 лет расширился на 3 бп, до 38 бп, спред 5–10 лет вырос на 2 бп, до 17 бп. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ торговались наравне с облигациями ЮАР, 10-летний выпуск которых снизился в доходности на 4 бп. В то же время длинные облигации Мексики и Бразилии повысились в доходности на 1 бп.