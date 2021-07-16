14 июля ОАЭ и Саудовской Аравии вроде бы удалось договориться в рамках сделки ОПЕК. Эмираты все же частично добились своего – их базовый уровень добычи был повышен до 3,65 млн барр./сут. с мая 2022 года. Однако пока эти новости находятся на уровне слухов и окончательное решение будет принято на очередной встрече, дата которой будет назначена позже.

Кому выгоден крах сделки ОПЕК+ Как бы то ни было, данный факт может указывать на то, что сама конструкция ОПЕК+ начинает раскачиваться сильнее по мере того как все больше стран получают "привилегии" и поблажки относительно уровней добычи. Эти события создают давление на рынок и порождают различные сценарии развития. Какие — прогнозирует аналитик по нефти Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко

Для нефтяного рынка зашедшие тупик переговоры ОПЕК+ мгновенно оказали влияние на цены, которые достигли в моменте 77 долл./барр., а к середине июля они составили около 75 долл./барр., что в 1,5 раза больше чем в начале 2021 года.

Согласно последнему нефтяному отчету Международного энергетического агентства (МЭА) мировые нефтяные рынки балансируют на лезвии ножа. На это указывают данные по запасам нефти, которые опубликовало МЭА. Так, в мае нефтяные запасы составили 2 945 млн барр., что на 75,8 млн барр. ниже среднего уровня в 2016-2020 гг., и в среднем на 10,8 млн барр. ниже среднего показателя запасов в 2015-19 гг., на который опирается ОПЕК+.

Более долгосрочные последствия зависят от поведения участников ОПЕК+. В общем можно выделить два пограничных сценария в случае отсутствия компромисса внутри коалиции.

В первом сценарии страны ОПЕК+ придерживаются квот и не наращивают добычу. В этом случае на фоне растущего спроса на нефть нефтяные котировки могут подняться до 80 и даже до 90 долл./барр. Во втором сценарии страны ОПЕК+ волюнтаристски наращивают добычу. В этом случае мы можем увидеть переизбыток нефти на рынке, что приведет к снижению цен до 55-60 долл./барр.

Помимо действий ОПЕК+ необходимо учитывать и другие факторы на рынке, которые будут не только оказывать влияние на нефтяной рынок, но и на решения стран ОПЕК+. Первый фактор – это ситуация с пандемией COVID-19, которая в данный момент очень сильно влияет на все сферы и принимаемые решения участниками рынка.

Любые сильные вспышки инфекции будут приводить к снижению спроса на нефть.

Второй фактор – это решения по ядерному соглашению относительно Ирана, если санкции будут сняты, то потенциально Иран по нашим оценкам может нарастить добычу на 0,5 млн барр./сут. Однако есть и более позитивные оценки. Так Plats оценивает потенциал добычи нефти в Иране в 0,9 млн барр./сут., а по оценкам Л. Федуна на ПМЭФ Иран сможет вывести на рынок до 1,5 млн барр./сут. уже до конца этого года.

Рост добычи нефти в Иране может сдерживать ослабление квот в ОПЕК+.

Третий фактор – рост добычи сланцевой нефти в США. Сохранение высоких цен (выше 75 долл./барр.) будет способствовать возобновлению активности американских сланцевых компаний.

Осторожность членов ОПЕК+ с одной стороны и желание добывать больше уже здесь и сейчас с другой – вполне объяснимы.

Ведь на одной чаше весов потенциальный рост добычи в Иране и США, а также в ряде других стран, которые будут снижать цены на нефть, а значит и бюджетные поступления в страны-экспортеры, но на другой чаше весов бьющий в набат энергопереход, который предвещает конец эры нефти, что подталкивает страны-производители реализовывать сырье как можно быстрее пока на него есть спрос.

Именно в таком контексте участникам соглашения приходится принимать решения, порой это вызывает трудности как в этот раз.