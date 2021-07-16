Несмотря на небольшое снижение нефтяных котировок, индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск прибавил 0,1%, следуя за динамикой фьючерсов на фондовые индексы США.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс вчера заявил, что ускорение инфляции «не столь значительно и устойчиво», как может показаться на первый взгляд. По мнению Эванса, ФРС начнет постепенно ужесточать проводимую ДКП лишь в конце 2021-го, а повышение ставок произойдет не ранее 2024 года. Эти комментарии были позитивно восприняты рынком. Однако инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенности в отношении возможного повышения лимита заимствований в США, поскольку это может усилить нестабильность в товарном сегменте. Кроме того, котировки сырьевых компаний демонстрируют негативную динамику после появления в СМИ информации о том, что ОАЭ удалось согласовать повышение добычных квот на 0,48 млн барр./сутки.

На российских биржах хуже рынка торговались акции Русала. Совет директоров компании на заседании 15 июля принял решение отложить до 12 августа вынесение рекомендации по дивидендам по итогам первого полугодия 2021-го. В то же время информация о планах компании возобновить выплаты дивидендов является позитивным фактором для оценок ее справедливой стоимости. Политика Русала, утвержденная в 2015 году, предполагает выплаты из расчета 15% от EBITDA (включая дивиденды от Норникеля). С учетом указанных факторов, а также исходя из прогнозов финансовых показателей Русала, мы полагаем, что потенциальные дивидендные выплаты за первое полугодие 2021-го в рамках базово-консервативного сценария могут составить $0,012 на акцию. При возобновлении выплат рыночная оценка компании может повыситься на 10–15%.

Акции Северстали отыграли ростом информацию о том, что выручка, EBITDA и чистая прибыль компании по итогам второго квартала оказались на уровне рыночных прогнозов, составив $2,95 млрд, $1,65 млрд и $1,14 млрд соответственно. Совет директоров Северстали рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за второй квартал 2021 года в размере 84,45 руб. на акцию. Снижение цен на сталь в мае на 16%, как представляется, пока не было отражено в отчетности компании, однако этот фактор может повлиять на показатели третьего квартала, как это уже было в 2015 году.

Менеджмент в июне заявил о том, что ожидает достижения баланса между спросом и предложением стали на мировом рынке. При этом Северсталь анонсировала готовность заключать долгосрочные контракты с использованием формульного ценообразования или фиксированной цены при поставке металла на проекты бюджетного строительства и гособоронзаказа.

Мы по-прежнему полагаем, что стальной сегмент в последние годы с опережением отразил в своей динамике позитивную переоценку стоимости активов товарного сегмента, обусловленную мерами монетарного стимулирования, а также долгосрочной динамикой спроса и предложения на ключевых товарных рынках. Это фактор, возможно, сдержит повышение цен в металлургической отрасли в 2022–2026 годах. Как следствие, мы полагаем, что акции компании будут торговаться в ближайшие дни на уровне рынка.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения цен российских ценных бумаг. Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи: 3750–3835 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,05–74,45 и 87,25–88,15 соответственно.