Российские фондовые индексы повышаются в пятницу, 16 июля, отыгрывая некоторое улучшение конъюнктуры на международных рынках капитала. Торги на азиатских рынках сегодня завершились без единой динамики, в среднем с понижением, в то же время европейские индексы умеренно корректируются вверх после значительного снижения накануне. Дополнительную поддержку российским акциям оказывает подъем цен на нефть и промышленные металлы.

Торги на американских фондовых площадках вчера завершились без единой динамики, преимущественно в минусе, однако сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%. Доходность 10-летних «трежериз» поднимается на 3 базисных пункта и находится на отметке 1,33%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,22%, до 3808,3 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,47%, до 1619,7 пункта.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации июньских данных по розничным продажам в США. Кроме того, Мичиганский университет представит предварительную оценку индекса потребительского доверия в Штатах за июль, а нефтесервисная компания Baker Hughes обнародует еженедельный отчет по числу буровых установок в стране.

В РФ Росстат опубликует данные об индексе цен производителей в июне, а из внутренних корпоративных событий Global Ports и «ФосАгро» опубликуют операционные показатели за II квартал.

Наиболее существенное повышение сегодня демонстрируют расписки TCS Group (+2,2%), а также обыкновенные акции «Мечела» (+1,5%), АФК «Система» (+1%), «Сургутнефтегаза» (+0,9%), «НОВАТЭКа» (+0,8%), ВТБ (+0,7%). Между тем заметно подешевели привилегированные акции «Транснефти» (−5,3%), а также бумаги «Полюса» (−1,7%), «АЛРОСы» (−1,1%), «М.Видео» (−0,9%).

«Северсталь» сегодня опубликовала достаточно оптимистичные финансовые результаты за II квартал. Так, выручка компании увеличилась на 32,8% относительно предыдущего квартала и составила $2,95 млрд. При этом показатель EBITDA вырос на 41,7%, до $1,65 млрд, чистая прибыль — на 58%, до $1,14 млрд. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за апрель-июнь в размере 84,45 руб. на акцию. Тем не менее, акции «Северстали» ослабли на 1,2%.

В свою очередь ритейлер X5 Retail Group представил неплохие операционные результаты за II квартал. Чистая выручка компании увеличилась на 10,6% в годовом выражении до 545,6 млрд руб., при этом продажи сопоставимых магазинов (LfL) повысились на 4% за счет роста покупательского трафика на 14,7%, который был частично нивелирован сокращением среднего чека на 9,3%. Акции Х5 подешевели на 0,9%.