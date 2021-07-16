В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+1,91%) и привилегированные акции Татнефти (+1,12%). В лидерах снижения находились привилегированные акции Транснефти (-5,20%), которые упали после закрытия реестра по дивидендам, гдр X5 Retail Group (-1,66%), бумаги АЛРОСы (-1,37%) и Северстали (-1,26%).

Акции X5 Retail Group, АЛРОСы и Северстали в пятницу корректировались, несмотря на публикацию сильных операционных и финансовых результатов за 2-й квартал текущего года.

Так, чистые розничные продажи X5 Retail Group во 2-м квартале увеличились на 10,6% г/г до 545,6 млрд руб. включая рост онлайн-продаж на 105,7% г/г. LFL-продажи выросли на 4% при росте трафика на 14,7% и падении среднего чека на 9,3%.

Северсталь сообщила о скачке выручки за 2-й квартал на 85% г/г, увеличении EBITDA – в 2,2 раза, а FCFF – в 4 раза. Совет директоров компании также рекомендовал выплатить дивиденды за 2-й квартал в размере 84,5 руб. на акцию.

Производство АЛРОСы во 2-м квартале выросло на 22% г/г, до 7 млн карат, а продажи по сравнению с 2019 годом увеличились на 38%, до 11,4 млн карат. Запасы алмазов снизились на 34% к/к.

С технической точки зрения акции АЛРОСы в июле сняли краткосрочную и среднесрочную перекупленность, после чего пытались вернуться к повышению. До закрепления выше 141 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), однако, можно говорить о рисках формирования нисходящего тренда, которые подтвердятся при неспособности удержать поддержку 131,50 руб. При негативном сценарии бумаги могут вновь проверить на прочность поддержку 121 руб., а далее устремиться к 117 руб. При отскоке от 131,50 руб. можно сделать краткосрочные ставки на движение в район 139,50-141 руб.