К середине июля инфляция замедлилась до 6,51% г./г. (относительно данных прошлой недели), согласно нашим расчетам, основанным на недельных данных Росстата. Так, среднесуточный прирост цен, по нашим оценкам, значительно снизился — с 0,07% до 0,01%, после повышения тарифов на коммунальные услуги, происходящего в начале июля. При этом улучшение годовой динамики говорит также и о дезинфляции в нетарифных компонентах. Тем не менее, рост цен все еще сохраняется на повышенном уровне и, скорее всего, не начнет снижаться как минимум до начала августа.

Осенью больше шансов на дезинфляцию… Несмотря на позитивные недельные данные, мы полагаем, что дезинфляционный потенциал реализуется ближе к 4 кв., причем не только за счет затухания эффекта базы прошлого года, но и благодаря развороту бюджетной политики в сторону нормализации (сворачивание экстренного антикризисного стимулирования). Мы наблюдаем эти изменения уже второй месяц подряд, однако, должно пройти какое-то время, чтобы этот эффект «добрался» до инфляции. Наметившаяся стабилизация мировых цен на продовольственные товары также должна способствовать снижению инфляционного давления. Также на стороне дезинфляционных факторов и ужесточение макропруденциальной политики ЦБ (в первую очередь, повышение коэффициентов риска по потребкредитам до докризисных уровней и готовность повысить их еще при необходимости).

…поэтому в резком повышении ставки – больше минусов, чем плюсов. Дальнейшее повышение ключевой ставки также будет поддерживать дезинфляционный тренд, однако, на наш взгляд, будет менее мощным антиинфляционным фактором, по сравнению с перечисленными выше. Ужесточение ДКП может, с одной стороны, повысить привлекательность сбережений: сейчас темп роста депозитов населения в рублях – самый низкий с 2015 г. Однако его влияние, например, на спрос на потребкредиты не столь очевидно. Вместе с тем, оно может негативно сказаться на реальном секторе – кредиты компаниям в большей степени реагируют на динамику ключевой ставки. В этой связи мы полагаем, что плавное повышение ставки сейчас более целесообразно, и поэтому, на наш взгляд, шаг в +50 б.п. (до 6%) выглядит наиболее оптимально.