На этот раз руководство ЦБ РФ оставило рынок с весьма широким прогнозным интервалом – в конце июня в интервью Bloomberg глава Банка России Э. Набиуллина сообщила, что на заседании 23 июля будет обсуждаться повышение ставки в диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов. Подходит к концу «неделя тишины», после которой регулятор перед заседанием уже не делает публичных заявлений с сигналами рынку, и до сих пор руководство ЦБ не дало более четких и актуальных ориентиров. На наш взгляд, шаг 25 б. п. сейчас точно не актуален, а остальные варианты (50 / 75 / 100 б. п.) являются рабочими и могут обсуждаться. По последним данным (в обзоре ЦБ РФ «Динамика потребительских цен») отмечается, что, хотя инфляционное давление остается повышенным, наметились признаки его не¬которого ослабления, что может быть признаком смягчения дисбаланса между динамикой спроса и предложения.

Мы полагаем, что такая формулировка снижает вероятность повышения ключевой ставки сразу на 100 б. п. – таким образом, основные варианты повышения сейчас видятся как 50 или 75 б. п., и это может решаться в последний момент, в зависимости от актуальных данных по инфляции и будущих ожиданий регулятора.

Последние данные по инфляции за неделю с 6 по 12 июля впервые за долгое время показали ее заметное замедление – до 0,06%, в ближайшие месяцы дезинфляционное влияние может оказать ожидаемое сезонное снижение цен на продовольствие, что, на наш взгляд, делает возможным повышение ключевой ставки на 50 б. п. с оценкой целесообразности дальнейшего повышения на следующем заседании в сентябре. Однако, по нашему впечатлению, руководство ЦБ настроено более решительно, поэтому более вероятным выглядит повышение на 0,75 п. п. до 6,25%, что совпадает с консенсус-прогнозом аналитиков Bloomberg. Помимо шага повышения ставки, важен будет и сигнал ЦБ в отношении ее будущей траектории.

Это заседание станет опорным, по его итогам будут обновлены макроэкономические прогнозы и прогнозная траектория ключевой ставки – вероятно повышение прогнозов экономического роста, инфляции и средней ключевой ставки на 2021 г., они могут дать более четкие ориентиры. Сейчас мы ожидаем на конец года ключевую ставку в широком диапазоне 6-7%, но скорее в верхней половине этого диапазона. Также интересны будут возможные комментарии в развитие высказывания Э. Набиуллиной относительно планируемого глубинного анализа таргета по инфляции и мнение о том, не будет ли корректироваться диапазон нейтральной ключевой ставки, который сейчас составляет 1-2% в реальном выражении и 5-6% – в номинальном.



