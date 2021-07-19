Последние 4 сессии прошлой недели российский рынок акций падал, в результате чего Индекс Мосбиржи завершил неделю чуть ниже нижней границы восходящего канала, берущего свое начало в конце прошлого года. Попытку пробоя этой поддержки мы видели и ранее, но все заканчивалось отскоком и обновлением исторических максимумов.

Однако тогда наблюдался приток средств западных инвесторов, а сейчас нерезиденты сокращают позиции по российским акциям. Связано это с окончание периода роста нефти, а также приближением думских выборов.

Поэтому есть сильные опасения, что закрепление Индекса Мосбиржи под нижней границей канала спровоцирует усиление распродаж, и снижение рублевого индикатора процентов на 10-15.

Внешний фон сегодня неблагоприятный: американские фьючерсы падают на 0,4%, процент теряет нефть. Поэтому открытие нас ждет снижением.

Страны ОПЕК+ в выходные достигли соглашения по уровню добычи. С августа ежемесячный прирост добычи будут составлять 400 тыс баррелей в сутки до тех пор, пока не будет компенсировано предыдущее сокращение объемов в размере 5,8 млн баррелей в сутки. Для рынка нефти данное решение умеренно-позитивное, поскольку при продолжении роста мировой экономики дополнительные 400 тыс баррелей в день будут легко переварены рынком, но при этом ушли в прошлое риски развала картеля.

Однако нефть сегодня падает на общем снижении инвестиционного оптимизма. Котировки ушли под поддержку 73 доллара за баррель и вполне могут протестировать следующий уровень в 70 долларов.

Таким образом, среднесрочным инвесторам нужно быть готовым сократить позиции по акциям, чтобы откупить их подешевле в дальнейшем.

Спекулятивно можно попробовать заработать на шортах по «Роснефти», «Лукойлу» и Сбербанку. В случае начала отскока наиболее перспективно выглядят НЛМК и ММК, которые на этой неделе опубликуют отчетность за второй квартала, обещающую быть очень сильной. Скорее всего, эти бумаги будут лучше и на падающем рынке.

Внимательно стоит смотреть за Америкой. Там сильная поддержка расположена в районе 4280 пунктов по Индексу S&P500. Ее пробой усилит снижение, на что российский рынок акций отреагирует кратными продажами.

Рубль в паре с долларом в последние дни торгуется в узком боковике 74-74,6. Сейчас российская валюта будет получать поддержку от налогового периода и ожидания повышения ставки ЦБ. Причем чем хуже будет ситуация, тем больше вероятность того, что регулятор повысит показатель сразу на 1 п.п. Однако при любом раскладе повышение ставки окажет слабое и кратковременно позитивное влияние на курс рубля и инфляцию.

Сегодня же с большой вероятностью пара будет пробовать на прочность сопротивление 74,6. Закрепление выше него откроет дорогу на поход в район 76.



