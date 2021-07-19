Инфляция давит на котировки
Неделя завершилась снижением. Индекс Московской биржи опустился ниже 3800 пунктов. Продолжили отскок бумаги Лензолота (+23,74%). Лидерами снижения на фоне закрытия реестра на дивиденд стали акции Транснефти (-5,31%).Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.
Котировки находятся под давлением негативных настроений инвесторов. В США фондовый рынок снижался на опасениях ускорения темпов ИПЦ и усилении инфляционных ожиданий до максимума с 2008 года. Этот же настрой отмечался на Московской бирже. По всей вероятности, инфляция в РФ в текущем году не достигнет двузначных значений, однако темпы роста цен продолжают ускоряться. По мнению Банка России, пик инфляции не пройден. Очевидно, что в пятницу ключевая ставка будет серьезно повышена, возможно, до 6,5% годовых. В то же время на фоне резкого ускорения инфляции в США доходность как 2-процентных еврооблигаций, так и 7-процентных 5-летних рублевых бумаг не обгоняет инфляцию. Таким образом, если пренебречь кратковременной спекулятивной реакцией, мы не ожидаем ни значительного укрепления рубля, ни притока средств в классические ОФЗ после повышения ставки, которое фактически уже наполовину отыграно. Как следствие, спрос вырастет только на инфляционные ОФЗ. Курс рубля в большей степени будет определяться ситуацией с ликвидностью, которая зависит от различных факторов, в том числе инфляционных ожиданий.
Не исключаем продолжения коррекции. Внешний фон негативный из-за повышения заболеваемости COVID-19 в США. Рынки продолжат отыгрывать отчетность американских компаний и макростатистику. Прогноз по индексу Московской биржи: диапазон 3750–3800 пунктов. Ориентир по паре USD/RUB: 74-75.
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