Западным площадкам не удалось вернуться к росту
Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся снижением. По итогам 5 рабочих дней общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,7%. Европейские индексы продемонстрировали отрицательную динамику за неделю: британский FTSE 100 —1,5%, немецкий DAX —0,9%, CAC —1%.
Инфляция в еврозоне замедлилась в июне, официальные данные подтвердили в пятницу, при этом потребительские цены выросли на 1,9% в годовом исчислении после роста на 2% в мае, что стало первым замедлением с сентября 2020 года.Сезон отчетности также начинается и в Европе, и в пятницу крупные компании Richemont, Rio Tinto и Ericsson отчитались об этом. Акции Ericsson упали на 9,4% в пятницу, так как снижение продаж в материковом Китае привело к тому, что шведский телекоммуникационный гигант получил основную прибыль немного ниже рыночных оценок.
В пятницу основные фондовые индексы США снижались, а по итогам недели продемонстрировали отрицательную динамику: DOW —0,52%, S&P —0,97%, Nasdaq —1,87%.
Основные фондовые индексы США снизились почти на 1%, на сообщении о внезапном падении потребительских настроений в США в начале июля. В университете Мичиган сообщили, что потребительские настроения в США резко и неожиданно упали в начале июля, достигнув самого низкого уровня за пять месяцев. Согласно данным, предварительный индекс потребительских настроений упал до 80,8 в первой половине этого месяца. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 86,5.
Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 0,6% в июне после пересмотренного в сторону повышения падения на 1,7% в мае (первоначально сообщалось о снижении на 1,3%). Экономисты ожидали, что в июне общий объем розничных продаж упадет на 0,4%.
На предстоящей неделе основное внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетах.
В понедельник в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка.
В четверг в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке.
Во вторник Германии выйдет индекс цен производителей за июнь. В четверг еврозона представит индикатор потребительской уверенности за июль. В пятницу в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июль. В понедельник США объявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В четверг США объявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В пятницу США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июль.
Основное внимание инвесторов привлекут отчеты крупнейших компаний США. На неделе свои финансовые результаты за квартал опубликуют: International Business Machines, Netflix, Johnson & Johnson, Intel, Coca-Cola, Biogen, Abbott Laboratories, Verizon, AT&T, CSX Corporation, Kinder Morgan, Freeport-McMoran, American Express, Schlumberger.
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