Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась снижением. Индекс Мосбиржи опустился к минимальным значениям лета на негативном внешнем фоне. Хуже остальных выглядели акции экспортеров.

Слабую динамику начали показывать ключевые западные площадки. Снижение наблюдалось и по многим commodities.

Риски дальнейшего сползания российского рынка в начале недели сохраняются. По индексу Мосбиржи ближайшим ориентиром выступает нижняя граница восходящего тренда, который сформировался еще в ноябре прошлого года. Сейчас она проходит около 3700 п. То есть это еще на 1,8% ниже текущих значений.

В США шансы на более глубокую коррекцию по S&P 500 также высокие. Уже в самой ближайшей перспективе допускаем спуск ближе к 4250–4260 п.

ОПЕК+ договорились

На выходных страны-участницы ОПЕК+ договорились о коллективном повышении добычи с августа. Общий срок сделки был продлен с апреля до конца 2022 г. С августа картель будет ежемесячно наращивать добычу на 400 тыс. б/с, пока не компенсирует всё оставшееся сокращение в 5,8 млн б/с. Таким образом, ориентировочно во II полугодии 2022 г. добыча ОПЕК+ восстановится к допандемийным значениям. При этом в декабре 2021 г. некоторые параметры могут быть пересмотрены.

Страны договорилась с мая 2022 г. повысить базовые расчетные уровни добычи для ряда участников. Для России и Саудовской Аравии он будет увеличен с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ с 3,168 до 3,5 млн б/с, для Ирака с 4,653 до 4,803 млн б/с.

Компромисс нефтедобывающих стран с одной стороны снимает неопределенность и риск развала сделки, но с другой, мы получаем конкретный план по увеличению объемов производства, который постепенно нейтрализует локальный дефицит. При таком сценарии шансы на рост нефти Brent к новым максимумам, например, устойчиво выше $75–80, выглядят низкими. Наоборот, сегодня с утра мы видим снижение котировок к $72,5.

Не добавляет оптимизма и статистика Baker Hughes по буровой активности в Северной Америке. Число активных буровых нефтяных установок в США и Канаде за неделю выросло с 464 до 474. Это на 288 уст. больше, чем годом ранее в этот же период. Так что шансы на продолжение постепенного увеличения добычи за океаном сохраняется, что негативно для цен.

По фьючерсам Brent ближайшие ориентиры для коррекции могут находиться в районе $70–71.

Для акций российских нефтяников фактор продолжения отката сырьевых цен может быть компенсирован ожиданиями роста объемов производства. Так. российские компании в среднем каждый месяц могут наращивать добычу примерно на 100 тыс. б/с. На наш взгляд, среди представителей сектора сильнее остальных в среднесрочной перспективе могут выглядеть акции Лукойла и Роснефти.

Заседание Центробанка

Одним из центральных событий недели станет заседание Банка России в пятницу. Все внимание не только тому, на сколько ЦБ увеличит ключевую ставку, но и как регулятор прокомментирует текущую ситуацию и будущие прогнозы. В частности, интересны ожидания по скорости замедления инфляции и прохождения пика. До сих пор плановые сроки по ее перелому постоянно откладывались.

Сегодня нет консенсуса в том, какое нас ждет повышение ставки. Аналитики и эксперты допускают следующие сценарии:

— Повышение на 50 п.п. до 6,00%

— Повышение на 75 п.п. до 6,25%

— Повышение на 100 п.п. до 6,50%

Вероятно, окончательного решения еще нет и в самом ЦБ. Важно будет посмотреть на цифры Росстата по индексу потребительских цен в среду, ведь на прошлой неделе мы видели позитивный сигнал —замедление инфляции.

Звучит немного нелогично, но, намой взгляд, с точки зрения рыночных настроений на рынке облигаций подъем ставки сразу до 6,5% был бы отчасти позитивным. Масштабной распродажи бы не произошло. Ведь достаточно взглянуть на доходность к погашению однолетних ОФЗ — она уже на уровне 6,59%.

Рост на 100 п.п. снял бы постоянную неопределенность по поводу дальнейшего повышения ставки, так как рынок при таком раскладе теперь ожидал бы как минимум временного завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Мог бы вырасти спрос в среднесрочных выпусках облигаций.

Как правило, итоги заседаний ЦБ не оказывают существенного влияния на курс USD/RUB. Однако если ставка будет увеличена до 6,5%, то это будет позитивно для рубля. Пара USD/RUB при реализации такого сценария и при сохранении относительно стабильных цен на нефть может начать повторное движение в сторону 71,5–72.

В фокусе

∙ Сегодня с открытия торгов ожидаем дивидендный гэп в акциях Сургутнефтегаза. На этом летний сезон отсечек будет закончен. За счет веса акций компании индекс Мосбиржи может потерять около 0,2% с открытия. Гэп по префам будет в районе 12–13%. Даже несмотря на перспективу относительно высоких выплат в следующем году (доходность может быть около 8–9%), быстро отыграть ценовой разрыв будет сложно. Скорее всего, на это уйдут месяцы. Ускорить процесс может лишь заметный подъем курса USD/RUB.

∙Продолжится публикация корпоративных отчетов. В четверг финансовые результаты за II квартал представят НЛМК и ММК. Ожидаются сильные отчеты на фоне высоких цен на сталь. Советы директоров компаний дадут рекомендации по дивидендам.

∙ Ожидаем позитивный отчет об операционных результатах М.Видео в четверг. В пятницу производственные результаты представит Распадская.

∙ За океаном на этой неделе также продолжится сезон корпоративных отчетов. К текущему моменту результаты опубликовали 8% компаний из индекса S&P 500. Из них 85% показали более высокую прибыль, чем предполагал консенсус-прогноз аналитиков. 90% эмитентов превзошли прогнозы по выручке.

На этой неделе отчитаются 79 компаний из S&P 500. Среди наиболее крупных фишек можно выделить IBM, Netflix, Philip Morris, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Verizon, Intel, Abbot, AT&T, Honeywell, Nextera Energy.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу продолжили снижаться. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в минусе на 1% и находится в районе $72,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет ниже уровня закрытия пятницы.