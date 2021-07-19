На этой неделе ждем сохранения доллара в диапазоне 73,5 – 75,5 рублей
В пятницу рубль восстановил недельные потери, укрепившись до 74,1 за доллар (+0,4%). На фоне недельного снижения Brent на 2,6% поддержку рублю оказывает продажа валюты экспортерами в связи с приближением налогового периода, а также ожидания повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях до 6,5 – 7,0% годовых. Валюты развивающихся стран в пятницу торговались разнонаправленно. Евро и британский фунт снизились к доллару на 0,1% и 0,4% соответственно. Рост заболеваемости Covid-19 обуславливает сохранение повышенного спроса на защитные активы. Доходность UST-10 снизилась в пятницу до 1,29% (-6 б.п. за неделю).
Сегодня с утра рубль умеренно дешевеет, отыгрывая снижение нефтяных цен после новостей о согласовании ОПЕК+ параметров увеличения добычи в 2021 – 2022 годах. Несмотря на локальную просадку, в среднесрочной перспективе мы позитивно оцениваем для рубля увеличение российской квоты на добычу нефти. На этой неделе ждем сохранения доллара в диапазоне 73,5 – 75,5 рублей. Главными событиями недели будут заседания ЕЦБ и ЦБР по денежно-кредитной политике.
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