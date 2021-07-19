Цены на нефть снижаются в понедельник на фоне публикации планов по увеличению добычи странами ОПЕК+.

В воскресенье министры ОПЕК+ смогли достичь консенсуса по параметрам сделки ОПЕК+ после июля 2021 г. Срок сделки был продлен с апреля до конца 2022 г. С августа ОПЕК+ будет ежемесячно наращивать добычу на 400 тыс. б/с, пока полностью не отменит текущее сокращение в 5,8 млн б/с. Таким образом, во II полугодии 2022 г. добыча ОПЕК+ может вернуться к допандемийным уровням. При этом в декабре 2021 г. некоторые параметры могут быть пересмотрены.

Страны также договорилась с мая 2022 г. повысить базовые расчетные уровни добычи для ряда стран. Для России и Саудовской Аравии он будет увеличен с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ с 3,168 до 3,5 млн б/с, для Ирака с 4,653 до 4,803 млн б/с.

С одной стороны, компромисс нефтепроизводителей снимает неопределенность и позволяет рынку увереннее строить прогнозы на год вперед. С другой – планы по увеличению добычи оказались более агрессивными, чем ожидалось ранее, что повлекло за собой распродажи по нефти сегодня с утра. Фьючерсы на Brent теряют 1,4%. Ближайшая поддержка может быть на отметке $72 за баррель. При ее пробое следующая опора может быть встречена в районе $70 за баррель.

На долю России в ежемесячном увеличении добычи приходится около 100 тыс. б/с, о чем рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, страна выйдет на докризисный уровень производства к маю 2022 г. При средней цене на нефть $60 за баррель бюджет страны получит дополнительные 400 млрд руб.

Для российских нефтяных компаний новости об увеличении добычи являются позитивными. Однако рост мирового предложения нефти может охладить оптимизм в отношении цен и выступить драйвером коррекции по нефти на горизонте следующих месяцев. При такой конъюнктуре реакция нефтяников на новости может быть сдержанной.

Теперь, когда появилась определенность с политикой ОПЕК+, в фокус внимания вновь возвращается динамика спроса. На прошлой неделе МЭА и ОПЕК подтвердили оптимизм в отношении роста потребления в 2021–2022 гг. Чтобы цены на нефть оставались высокими такие прогнозы должны оправдаться. В качестве индикаторов текущего спроса традиционно используются данные по запасам нефти в США, а также отраслевая статистика из Китая и Индии.

На прошлой неделе данные Минэнерго США показали неожиданное падение поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, сопровождавшееся ростом запасов бензина. Это встревожило рынок, так что на этой неделе участники торгов будут внимательно следить за дальнейшей динамикой показателей.

В пятницу вечером данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 380 уст. (+2 уст.). В Канаде показатель также вырос до 94 уст. (+6 уст.).

Буровая активность постепенно восстанавливается, что в будущем позволит добыче на американском континенте вырасти. По итогам прошлой недели производство нефти в США подскочило до 11,4 млн б/с, однако прогноз на II полугодие остается сдержанным. В III и IV кварталах EIA ожидает 11,17 млн и 11,34 млн б/с, соответственно.