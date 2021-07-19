Нефть рискует уйти к нижней границе целевого диапазона
Цены на нефть Brent начинают неделю со снижения на опасениях по балансу спроса-предложения. Так, в воскресенье ОПЕК+ все же достигли соглашения и согласовали рост предложения на рынке нефти с августа. До конца этого года добыча вырастет еще на 2 млн барр./день (по 0,4 млн барр./день в месяц), а само соглашение продлено до конца 2022 года. Также для некоторых стран с мая 2022 год изменятся базовые уровни добычи. Как мы ожидали, риски роста предложения при вялом спросе и нового витка коронавируса возрастают, что способствует снижению «перекупленной» нефти. Мы ждем движения Brent к нижней границе нашего целевого диапазона 70-75 долл./барр.
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