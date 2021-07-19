Текущая неделя небогата важной для рынков статистикой, а ключевым событием для российских инвесторов будет заседание совета директоров ЦБР в пятницу, который определит ключевую ставку. Мы ждем повышения ключевой ставки на 100 б.п. до 6,5%. Инфляция в России остается высокой, а риторика российского регулятора по-прежнему крайне жесткая, но в случае столь существенного повышения ставки риторика может быть немного смягчена. Поскольку пятничное заседание опорное, банк представит новый макропрогноз.

Кроме российского регулятора на этой неделе заседает и ЕЦБ (четверг, 22 июля). Однако от него, видимо, не стоит ждать изменения политики. Недавно банк обнародовал пересмотренную стратегию ДКП. Теперь его целью является симметричный уровень инфляции в 2%. Формально банк повысил цель, но в реальности изменения минимальны, поскольку прежде целевой уровень определялся как «ниже, но близко к 2%».

Наиболее важным в новой стратегии является то, что ЕЦБ, как и Федрезерв, теперь допускает превышение цели по инфляции. Из статистики наиболее интересными будут предварительные оценки индексов Markit PMI еврозоны и США, которые выйдут в пятницу и, как предполагается, подтвердят ожидания дальнейшего роста экономики и в сервисном, и в обрабатывающем секторах.

Также в Соединенных Штатах продолжится публикация финансовой отчетности за 2 кв. 2021 г. Поскольку на следующей неделе состоится заседание ФРС, то комментариев со стороны представителей американского регулятора пока не будет ввиду традиционного периода тишины.