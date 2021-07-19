Годовая инфляция снизится
Принимая во внимание существенный рост рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подорожал в июне на 5,6% по сравнению с маем), мы предполагаем, что в июле темпы роста цен производителей в добывающем секторе будут достаточно высокими. При этом ощутимое сдерживающее влияние на ценовую динамику здесь окажет падение цен на основные промышленные металлы (в июне алюминий подешевел на 1,3% месяц к месяцу, а медь – на 6,9%). В то же время мы ожидаем дальнейшего увеличения цен производителей в обрабатывающей промышленности (прежде всего в производстве химических веществ, а также нефтепродуктов). Поскольку в июне средняя температура в Московском регионе была на 1,4˚C выше, чем в соответствующем месяце 2020 г., мы считаем, что в ближайшем будущем цены в секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром продолжат умеренно снижаться. В целом же, в июле 2021 г. рост ИЦП, согласно нашим расчетам, составит 2,1%. Однако, поскольку в июле прошлого года цены повысились сразу на 5,7% месяц к месяцу, в текущем месяце годовая инфляция цен производителей продолжит снижаться и опустится до 28,9%.
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