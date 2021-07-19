Компромиссное решение снижает риск распада ОПЕК+
Планы ОПЕК+ по уменьшению объема сокращений добычи в 2021 г. не изменились по сравнению с предварительно согласованным на встрече в начале месяца решением, которое заблокировали ОАЭ. Новое в решении, принятом вчера, – продление графика на 2022 г. и повышение референтного уровня добычи с мая 2022 г. Он был увеличен для ОАЭ только на 0,33 млн барр./сутки – менее половины от первоначального требования. Кроме того, на 0,5 млн барр./сутки вырастет базовый уровень для РФ и Саудовской Аравии, на 0,15 млн барр./сутки – для Ирака и Кувейта. С одной стороны, решение ОПЕК+ должно исключить сценарий бесконтрольного роста добычи после апреля 2022 г., с другой – обеспечить достаточный прирост предложения в 2022 г., чтобы не допустить значительного дефицита нефти на рынке.
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