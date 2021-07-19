Пара USD/RUB завершила пятницу у отметки 74.0, отыграв 0.4% н/н у доллара на фоне сохраняющейся активности экспортеров в преддверии налоговых дат. При этом, последний этап выплаты дивидендов (третья декада июля) подводит к логическому финалу внутренние потоки (направленные на подготовку выплат и репатриации полученных доходов), преимущественно имевшие положительное влияние на рубль в этом сезоне.

Несмотря на то, что рубль сумел опередить некоторые «сравнимые» пары (южноафриканский рэнд —1.5% н/н, чилийский песо —1.2% н/н), он все же уступил недельное первенство бразильскому реалу (+2.8% н/н) и турецкой лире (+1.6% н/н). За этими расхождениями, очевидно, стоят политические тренды (протесты в ЮАР и президентские выборы в Чили), что позволяет рублю сохранять статус кво, так как сентябрьские выборы в Госдуму маловероятно рассматриваются как фактор риска для рубля.

Одновременно с этим, мы наблюдаем несколько поводов для осторожности в вопросе покупки рубля, ожидая от него диапазон 74.0-75.0 на текущей неделе. За периметром предстоящего решения Банка России (консенсус на 23 июля выглядит сильно раздробленным, хотя многое также будет зависеть и от тональности сигналов регулятора на перспективу), мы наблюдаем охлаждение покупательных настроений на рынке нефти из-за финализации сделки ОПЕК+ и очередных волнений из-за «дельта» штамма. За кадром также развивается оживленная дискуссия на геополитические темы, вызванная статьей В. Путина о желаемых (но далеко не факт, что приемлемые для мировой политической системы) принципа сотрудничества с сопредельными государствами.