Вчерашняя встреча ОПЕК+ наконец завершилась компромиссным решением, и картель продолжит увеличивать добычу нефти. Так, участники согласились с предыдущим решением наращивать ее на 400 тыс. барр./сутки с августа и до конца этого года. Таким образом, суммарная добыча ОПЕК+ должна вырасти в этом году на 2 млн барр. В целом сделку ОПЕК+ продлили до конца 2022 г., тогда как полностью снять ограничения ранее предполагалась в апреле следующего года. В 2022 г. ОПЕК+ планирует сохранить темпы роста добычи в 400 тыс. барр./сутки вплоть до полной отмены ограничений в 5,8 млн барр./сутки, которое запланировано на сентябрь 2022 г. Тем не менее, ОПЕК+ продолжит следить за ситуацией на рынке, поэтому возможны корректировки ограничений в рамках сделки.

Новое соглашение учитывает и пожелания ОАЭ по увеличению базовой квоты на добычу, от уровня которой рассчитываются текущие лимиты стран в рамках ОПЕК+. Так, ОАЭ настаивали на увеличении своей базовой квоты с 3,2 млн барр./сутки до 3,8 млн барр./сутки, но по итогам переговоров она будет повышена до 3,5 млн барр./сутки. Пересмотр базового уровня квот получили и другие страны, в том числе Россия и Саудовская Аравия — на 500 тыс. барр./сутки каждая. Тем не менее, они не повлияют на текущий уровень добычи, так как вступят в силу только в мае 2022 г.

Мы положительно оцениваем новые договоренности ОПЕК+, которые снимают часть неопределенности на нефтяном рынке на относительно продолжительном промежутке времени. Тем не менее, в ближайшее время, на наш взгляд, цены на нефть будут в большей степени реагировать на изменения мировых запасов и уровни добычи в США. Мы несколько скорректировали наши ожидания по ценам на нефть, которые все еще предполагают небольшую коррекцию в ценах. Так, мы повысили ожидания по средней цене на нефть марки Brent в 2021 г. с 67,6 долл./барр. до 68,7 долл./барр., а в 2022 г. – до 68,0 долл./барр. (с 67,5 долл./барр).