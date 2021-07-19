В понедельник, 19 июля, российские биржи открываются в минусе. Этому способствует несколько факторов. Первый — усугубляющаяся обстановка с коронавирусом даже в странах с относительно высоким уровнем числа вакцинировавшихся. В России вот уже две недели подряд умирают более 700 человек в сутки из-за COVID. Снижающиеся цены на нефть вследствие решения членов ОПЕК+ наращивать добычу также оказали негативное влияние на отечественные площадки.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,64%. Доходность 10-летних «трежериз» снижается на 4,3 базисных пункта и находится на отметке 1,251%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии следует мировой динамике и снижается на 1,19%, до 3725,23 пункта. Индекс РТС падает на 1,71%, до 1575,23 пункта.

Одним из лидеров торгов является «Ростелеком» (+0,44%). Акции компании растут после новостей о приобретении «Архангельской телевизионной компании». Сумма сделки составила 730 млн руб. Также стало известно, что по итогам 6 месяцев 2021 года к цифровому сервису «Ростелеком. Ключ» подключено более 165 тыс. квартир.

Что касается аутсайдеров, то выделяются привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Бумаги теряют 16% в результате дивидендного гэпа.

Лидерами торгов выступают «ФосАгро» (+1,02%), «Группа ПИК» (+0,59%), «Московская биржа» (+0,58%), а также «Яндекс» (+0,21%). Среди аутсайдеров выделим «Петропавловск» (−2,69%), ММК (−2,48%), НЛМК (−2,15%) и «Роснефть» (−1,9%).