Яндекс представит свои финансовые результаты в среду, 28 июля. Рекламный бизнес холдинга, а также сегмент такси продолжают быстрыми темпами восстанавливаться после прохождения первых волн пандемии. Согласно нашим расчетам, компания покажет впечатляющий рост выручки на уровне 85% г/г благодаря консолидации Яндекс Маркет и эффекту низкой базы сравнения. Без учета Маркета рост выручки мог составить 64% г/г. Одновременно с этим мы ожидаем значительного снижения рентабельности скор. EBITDA по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года из-за массированных инвестиций в развитие e-commerce. Если исключить это направление из расчетов, скор. EBITDA интернет-компании демонстрирует рост на 74% г/г. Наша рекомендация для акций Яндекса «Покупать» с целевой ценой 5 378 руб. за бумагу.

Рынок интернет-рекламы в России, как мы ожидаем, во 2К вырос более чем на 30% г/г против 16% г/г в начале года. Ускорение темпов роста связано с эффектом низкой базы сравнения. За сопоставимый период прошлого года рынок снизился на 9,4% г/г в связи с неопределенностью, вызванной пандемией. Выручка Яндекса в сегменте поиска при этом, на наш взгляд, увеличилась на 47% г/г, до 37,5 млрд руб. Доля компании в поиске на всех платформах за прошедший квартал не продемонстрировала существенного улучшения и увеличилась только на 0,1 п.п. г/г, до 59,7%. На платформе Android прибавка была более ощутимой и составила 2 п.п. г/г, до 59,5%. Рентабельность скор. EBITDA в сегменте, как ожидается, улучшилась по сравнению со значением годовалой давности, но все же будет слабее, чем в 1К. Во многом это связано с планомерным возвращением расходов подразделения на допандемийные уровни по мере улучшения динамики в рекламе.

В сегменте такси мы ожидаем резкого ускорения роста числа поездок. По нашему мнению, количество поездок могло вырасти сразу на 75% г/г благодаря постепенному восстановлению мобильности населения. Пока, на наш взгляд, отстает количество поездок в аэропорты и корпоративный сегмент. Совокупная выручка сервисов food-tech Яндекс Еда и Яндекс Лавка, согласно нашим расчетам, вплотную приблизилась к 8 млрд руб., а у Яндекс Драйв показатель увеличился на 260% г/г. Подобная динамика различных направлений, как нам кажется, позволит продемонстрировать практически двукратный рост доходов сегмента. Рентабельность скор. EBITDA подразделения могла улучшиться по сравнению с прошлым годом до 6%. Мы не ожидаем такой же высокий уровень рентабельности как в начале года, так как тогда влияние оказывали однократные факторы, вроде увеличения среднего чека из-за сильных снегопадов.

Холдинг продолжает активно инвестировать в развитие e-commerce. Мы полагаем, что рост GMV маркетплейса остался выше 100% г/г, а доля 3P достигла 68%. Комиссия площадки вряд ли сильно изменилась по сравнению с предшествующим периодом и, на наш взгляд, была на уровне 6%. В силу перехода все большего числа продавцов на маркетплейс доходы сервиса сравнения цен могли существенно снизиться. Мы закладываем падение сразу на 40% г/г, а выручка сегмента в целом тогда составит 8,9 млрд руб. Убыток в скор. EBITDA подразделения, вероятно, приблизился к 10 млрд руб., что согласуется с озвученной целью Яндекса инвестировать порядка 400-500 млн долл. в развитие e-commerce за этот год. При этом, на наш взгляд, инвестиции будут распределяться неравномерно внутри года из-за особенностей получения новых логистических мощностей.

В сегменте объявлений благодаря эффекту низкой базы и улучшению динамики у сервиса Auto.ru можно рассчитывать на практически двукратный рост доходов и стабильную рентабельность около 20%. В медиа-сервисах и прочих инициативах рост выручки, согласно нашим прогнозам, составит более 130% г/г. Мы ожидаем, что компания сообщит о продолжении сильного тренда и дальнейшем росте числа подписчиков Яндекс Плюс и Кинопоиска. Сегменты медиа и новых инициатив остаются в инвестиционной стадии, и потому генерируют убыток на уровне EBITDA, который в сумме мог составить более 4 млрд руб.

Руководство Яндекса ожидает в 2021 г. роста общей выручки до 315-330 млрд руб. и увеличения выручки поиска на уровне 17-19% г/г. Мы полагаем, что по итогам первого полугодия прогноз может быть еще немного скорректирован в большую сторону.

В день релиза отчетности менеджмент интернет-компании проведет конференц-звонок. Он назначен на 15:00. Мы ожидаем, что представители холдинга расскажут о последних тенденциях в сегментах, а также о планах развития финансовых сервисов. Нам кажется весьма интересным то, что происходит сейчас в сегменте e-commerce, который становится одним из основных направлений для Яндекса и является важнейшим долгосрочным драйвером роста бизнеса.