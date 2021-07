Биржевые индексы США снижались на фоне публикации данных об индексе потребительских цен за июнь, которая за вычетом продуктов питания, топлива и электроэнергии достигла 4,5% — рекорд за три десятилетия. На этом фоне большинство площадок закрылось в красной зоне.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом повторил свое сообщение о том, что восстановление экономики США все еще недостаточно продвинулось, чтобы начать сокращение количественного смягчения. Что касается продолжающейся горячей темы инфляции, он сообщил, что она, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем нормализуется.

На этом фоне контрастирует позиция ЦБ Новой Зеландии, который сворачивает программу количественного смягчения уже в июле. Ожидается, что в ноябре ставка будет повышена на 25 б.п.

Спрос на нефть в США взлетел до новых высот. Скользящее среднее общего объема поставленной сырой нефти — индикатор потребления — подскочило до самого высокого сезонного уровня за три десятилетия. В то же самое время сектор нефтегаза S&P 500 потерял за неделю 7% на фоне встречи ОПЕК+ и данных об инфляции.

В США количество первичных обращений за пособием по безработице оказалось выше ожиданий и составило 360 тыс. за неделю. По мнению Bloomberg, при нынешних темпах восстановления рынка труда потребуется не менее года для нормализации. Пул доступных работников должен увеличиваться быстрее, когда к началу сентября истечет срок федерального пособия по безработице во всех штатах.

Ставки на контейнерные перевозки из Азии в США и Европу достигли рекордных уровней за последнюю неделю, что гарантирует, что транспортные расходы останутся высокими для компаний, которые вступают в пик сезона восстановления запасов.

Начался сезон отчетности S&P 500. Традиционно первыми отчитались крупнейшие американские банки: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo. В части финансовых результатов наблюдалась положительная динамика в части чистой прибыли, но она в большой степени была связана с восстановлением резервов под ожидаемые кредитные убытки. Произошло снижение выручки на фоне ожидаемого сокращения доходов от трейдинга, а также наблюдалось снижение чистых процентных расходов, которое, вероятно, скоро выйдет на плато.

Доходности UST снизились из-за дельта-штамма. Так, доходность 10-летних трежерис снизилась на 7 б.п. до 1,29% на фоне распространения индийского штамма COVID-19. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $80 млрд не смогут оказать давление на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 2 б.п. до 2,20% за неделю, спрэд расширился до уровня 0,91%.

Сезон отчетности S&P 500 находится в самом разгаре и уже отчитались 39 компаний. На текущий момент квартальные результаты как по выручке, так и по прибыли превосходят ожидания. На этой неделе свои квартальные результаты опубликуют 82 эмитента из S&P 500. Можно выделить результаты Zions, United Airlines, Twitter, AT&T, Synchrony, Philip Morris, Netflix, M&T Bank, Las Vegas Sands, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Intel, Fifth Third Bancorp, Discover Financial Services, Capital One, American Express и American Airlines.

Во вторник будут опубликованы данные по началу строительства новых домов за июнь (консенсус: 1,59 млн, май: 1,57 млн), что может повлиять как на финансовый сектор, так и на сектор материалов.

В четверг традиционно будут опубликованы данные по рынку труда: новые заявки на пособия по безработице за неделю, окончившуюся 17 июля (консенсус: 350 тыс., прошлый период: 360 тыс.), а также решение по процентной ставке ЦБ.