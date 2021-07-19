Рубль с открытия устремился вниз на негативном внешнем фоне, обновив недельный минимум к доллару на из-за его роста на мировом рынке. Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня находятся под давлением. Утром наблюдалась коррекция, но после старта основной российской сессии снижение возобновилось, увеличив потери рубля.

Негативом выступает третья волна пандемии и ухудшение показателей ключевых экономик. К тому же ускорение инфляции в США не позволяет надеяться даже на длительное сохранение текущих сверхмягких параметров монетарной политики ФРС, не говоря уже о новых стимулах, которые могут понадобиться в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации в мире.

Развивающиеся валюты демонстрируют поступательное снижение на фоне роста доллара, который ускорился после открытия европейских торгов. В результате большинство представителей сектора увеличило потери.

Российский долговой рынок оказывает дополнительное давление на рубль. Индекс гособлигаций RGBI после пятничного разворота вниз от недельной вершины продолжает развивать нисходящее движение.

Нефть несет значительные потери

Нефть с начала дня демонстрирует нисходящую динамику, восстановившись утром. Однако вскоре снижение возобновилось, котировки переписали месячные минимумы. Сейчас Brent теряет 4,9% чуть ниже отметки $70.

Давление на нефтяные цены оказывает третья волна пандемии, на фоне которой усилились риски замедления экономического роста, что способно ударить по восстановлению нефтяного спроса. Поэтому принятое вчера ОПЕК+ решение увеличить добычу создает угрозу переизбытка нефти на рынке, что способно вернуть нефтяные цены на более низкие уровни.

Доллар активно дорожает

Американская валюта с открытия повышается, ускорившись после старта европейской сессии. Индекс доллара (DXY) обновил трехмесячный максимум, но во второй половине дня приостановил рост, испытав несколько просадок в рамках коррекции. Сейчас DXY прибавляет 0,15% немного ниже уровня 93 п.

Ухудшение ситуации на мировых рынках провоцирует бегство инвесторов из рисковых активов в защитные инструменты, одним из которых является доллар. Дополнительную поддержку ему оказывает угроза более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС из-за высоких темпов инфляции.

Европейская валюта после открытия у нас основных торгов резко сдала позиции. В результате пара EUR/USD опустилась к минимальным с конца марта уровням, резко отскочив к текущему моменту. Сейчас пара теряет 0,15% немного ниже уровня 1,180.

Техническая картина

Пара USD/RUB сумела развернуться вверх, даже немного не дойдя до сильной поддержки 73,74 руб. Таким образом, увеличилась вероятность по меньшей мере еще одной проверки на прочность сопротивления 75,35 руб.



