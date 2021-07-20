Текущее снижение Brent закономерно
Как мы опасались, на волне массовой распродажи рисковых активов цены на нефть Brent выпали из целевого диапазона, потеряв за понедельник 5 долл./барр. или 7%. Несмотря на то, что решение стран ОПЕК+ наращивать добычу де факто в моменте не меняет баланс рынка, то есть пока останется дефицит спроса, ожидания роста в будущем давят на цены. Новый виток коронавируса служит дополнительным триггером для избавления инвесторов от сырья. Мы уже ранее указывали на явную перегретость цен на нефть, поэтому считаем текущее снижение закономерным, хотя и несколько избыточным. Полагаем, что сегодня ситуация стабилизируется, и резкое снижение цен прервется. Ждем стабилизации Brent в зоне 68-70 долл./барр.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210720/834244356.html