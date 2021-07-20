Вчера мировые рынки акций рухнули. Европа потеряла 2,3-2,7%, Америка – 1,6-2,1%. Сильно падали товарные рынки, за исключением золота, нефть вообще обвалилась почти на 7%, с легкостью пробив поддержку в 70 долларов за баррель.

Никаких причин для столь сильных распродаж не было, просто наступила логичная и обязательная фаза рынка – коррекция. В отсутствии поводов для роста крупные игроки стали сокращать маржинальные позиции, к наметившемуся нисходящему движению тут же присоединились спекулянты, и вот он результат…

Кого не устраивает это объяснение, могу долго и нудно рассказывать про опасения снижения мировой экономики из-за «третьей волны» коронавируса, рост рисков более быстрого сворачивания стимулирования экономики со стороны ФРС из-за растущей инфляции. Но все эти факторы действовали еще на прошлой неделе.

Причем обороты торгов Московской биржи были невысокими – по бумагам Индекса Мосбиржи они составили около 89 млрд руб. Отчасти это связано с сезоном отпусков, а также тем, что многие просто не понимали, что происходит, почему падаем, и решили не предпринимать никаких шагов.

Сегодня с утра внешний фон улучшается. Американские фьючерсы растут на четверть процента, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Поэтому ждем отскока российского рынка акций на открытии торгов.

На отскок можно попробовать взять черных металлургов, «Норникель», Сбербанк. В условиях неопределенности и рисков инфляции не будут лишними в портфелях акции золотодобытчиков.

С точки зрения более среднесрочных позиций стоит присмотреться к нефтянке: мы по-прежнему ожидаем, что нефть в этом году как минимум коснется отметки 80 долларов за баррель.

Вчерашнее падение нефти, кстати, было избыточным. Увеличение добычи на 400 тыс баррель в день с августа, о чем договорились страны ОПЕК+ в воскресенье, не стало сюрпризом для рынка и было уже заложено в котировки.

Наоборот, достижение соглашения картелем делает прозрачным его политику на полтора года, что позволяет строить планы как нефтедобытчикам, так и среднесрочным инвесторам. Поэтому данное соглашение – скорее позитив для рынка.

Ждем, что в ближайшее время нефть вернется выше 70 долларов за баррель.

Но в целом картина по Индексу Мосбиржи негативная: индикатор сильно пробил вниз восходящий канал. Поэтому увлекаться покупками не рекомендуем, учитывая слабость нефти (как минимум окончание ее восходящего тренда) и приближение думских выборов, можно ждать, что нерезиденты продолжат сокращать вложения в российские акции. Повышение же в пятницу ключевой ставки ЦБ сильно сократит приток новых средств частных инвесторов на фондовый рынок, да и многие корпоративные инвесторы могут начать увеличивать долю облигаций в своих портфелях.

Рубль на вчерашнем негативе потерял чуть менее 0,9% стоимости к доллару, закрывшись на сопротивлении 74,6-74,7 руб за доллар. На улучшении внешнего фона, в ожидании решения совета директоров ЦБ, а также в условиях наступающего налогового периода рубль сегодня может немного укрепиться. Но присоединяться к движению очень рискованно, шансов на сильный рост у российской валюты в условиях действия бюджетного правила нет.



