Акции во всем мире упали на фоне бегства инвесторов в защитные активы после того, как дельта-штамм коронавируса поставил вопрос об устойчивости восстановления мировой экономики, параллельно чему идет обострение напряженности между США и Китаем. В результате разворота трейдов, нацеленных на открытие экономик, которое было одним из главных факторов ралли рынков акций в этом году, в понедельник циклические компании понесли на себе основную тяжесть падения. Акции Energy (-3.5%), Financials (-2.8%), Materials и Industrials (по —2.1%) привели к падению индекса S&P 500 (-1.6%), который снизился сильнее всего за два месяца. Индекс Dow Jones Industrial Average (-2.1%) продемонстрировал самое большое падение с октября, в то время как Russell 2000 (-1.5%) увеличил падение с пика в марте почти до —11%.

После недавнего падения до уровня, предшествующего пандемии, индекс волатильности Cboe, или VIX, резко вырос. По мере того, как анти-рисковые настроения распространились по мировым рынкам, долгосрочные ставки US Treasuries упали до минимумов с февраля, в результате чего кривая доходности стала более плоской. Доходность по 10-летним облигациям падала на —12 базисных пунктов до 1.17%. USD вырос вместе с JPY и CHF. Несмотря на классическое бегство в «защитные активы», Золото не выросло. Нефть (-6.8%) упала после того, как ОПЕК + согласилась увеличить поставки в 2022 году. Тем временем падение Биткоина приблизило крупнейшую в мире цифровую валюту к отметке $30,000.

«Неприятие риска прочно укоренилось в сознании инвесторов, поскольку распространение дельта-штамма коронавируса запустило бегство в «тихие гавани», — написал Эдвард Мойя, старший аналитик Oanda. «Акции созрели для отката, учитывая, что Уолл-стрит была согласна с тем, что это «хорошо насколько возможно» для пиковых корпоративных прибылей, экономического роста и монетарного стимулирования. Сейчас сложно удерживать рискованные активы в краткосрочной перспективе».

JPMorgan считает, что скоро начнется возрождение рефляционного трейда. По словам главного стратега по глобальным рынкам JPMorgan Марко Колановича, недавняя распродажа в акциях, которые в наибольшей степени выиграют от роста экономики, зашла слишком далеко, и разворот неизбежен. Сворачивание так называемого «рефляционного трейда» ускорилось в понедельник из-за быстрого распространения дельта-варианта коронавируса и появления опасений по поводу того, что США проходят пик экономического роста. Трейдеры вкладываются в акции «роста», такие как Technology, которые рассматриваются как безопасные гавани. Но Коланович видит дальнейший рост в тех акциях «стоимости», которые выигрывают от более высокой инфляции по мере восстановления мировой экономики после пандемии.

«Дельта-вариант Covid-19 не должен привести к новым локдаунам, и, несмотря на рост числа случаев заражений, уровень смертности значительно снизился», — написал он в понедельник в аналитической записке. «Мы ожидаем, что рефляционный трейд — циклические акции, доходность бондов, акции с высокой бета, другие темы рефляции и открытия экономик — неизбежно вырастут, поскольку опасения по поводу дельта-штамма начнут стихать, а инфляционные сюрпризы при этом сохранятся». Хотя доходность 10-летних UST в понедельник упала ниже 1.2% впервые с февраля, Коланович утверждает, что это движение отражает «завышенное беспокойство по поводу экономического роста». Он видит низкую реальную доходность как показатель того, что длинный конец кривой казначейства не сильно обеспокоен тем, что ФРС начнет «сужение» (‘tapering’) раньше, чем ожидалось. «Устойчивость инфляционных сюрпризов в ближайшие месяцы должна вызвать коррекцию в настоящее время значительных искажений в оценке реальной доходности в США, что приведет к росту секторов, ориентированных на «стоимость», — написал он.



