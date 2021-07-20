Снижение нефтяных цен негативно отразилось на рубле
В понедельник рубль торговался в красной зоне вместе с большинством валют развивающихся стран. Закрытие торгов прошло снижением рубля до 74,7 за доллар (-0,8%) и до 88,1 за евро (-0,7%). Ослабление рубля происходило на фоне довольно сильного снижения нефтяных цен, баррель Brent упал до 68,6 долларов (-6,8%). Также сказывается ослабление склонности к риску на глобальном рынке из-за роста заболеваемости Covid-19. Повышение спроса на защитные активы вчера привело к снижению доходности UST-10 до 1,19% годовых (-10 б.п.). От более сильной просадки рубль удерживает действие бюджетного правила и приближение налогового периода.
Сегодня ожидаем закрепления курса доллара в верхней части диапазона 73,5 – 75,5 рублей.
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