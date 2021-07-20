Неделя началась с коррекции. Индекс Московской биржи опустился ниже отметки 3700 пунктов. Продолжили отскок бумаги Лензолота (+39,78%). Лидерами снижения на фоне закрытия дивидендного реестра стали акции Сургутнефтегаза (-15,43%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

Инвесторы далеки от панических настроений, но игра на понижение набирает обороты. Фонды, ориентированные на Россию, демонстрировали отток средств. Но основным драйвером коррекции стала отрицательная динамика на внешних сырьевых и фондовых площадках. Достижение договоренности между участниками соглашения ОПЕК+ не стало ни большим, ни неприятным сюрпризом для рынка. Техническая картина усиливает активность спекулятивной распродажи. Динамика российского рынка в ближайшие дни будет под сильным влиянием внешнего фона, причем, вероятнее всего, она будет хуже, чем на биржах США. На неделе будут отыгрываться ожидания, связанные с предстоящим заседанием Банка России. Фондовый рынок отреагирует ростом, если регулятор ограничится повышением ставки на 0,5 п.п.

Возможно продолжение снижения. Внешний фон по-прежнему негативен. На локальном рынке в фокусе операционные результаты ЛСР (-3,04%), ГМК (-0,98%) и Русгидро (-3,65%). Прогноз для индекса Московской биржи: диапазон 3680-3720 пунктов, ориентир для пары USD/RUB: 74-75.