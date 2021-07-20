Где находится предел ценового снижения нефти
В понедельник цены на нефть обвалились после решения ОПЕК+ увеличить добычу. Также распродажам способствовала волатильность на мировых финансовых рынках из-за распространения коронавируса дельта.
Цены на Brent в понедельник потеряли $5 или около 6,8%. Распродажи стали реакцией рынка на сообщение ОПЕК+, в котором нефтепроизводители объявили конкретные планы по увеличению добычи на год вперед. Это укрепило уверенность в том, что ОПЕК+ не намерены долго поддерживать рыночный дефицит и переходят к методичному восстановлению производства.
Дополнительным источником тревоги стала волатильность на мировых рынках. Распространение индийского штамма коронавируса, также именуемого дельта-вариант, угрожает новыми локдаунами. Экономические показатели ключевых экономик мира замедляются, в то время как перспектива использования монетарных стимулов ограничивается высокой инфляцией. Индекс доллара США обновил максимумы, оказывая дополнительное давление на commodities.
В то же время поводов для дальнейшего падения аналогичными темпами сейчас нет. Вчера фьючерсы Brent нашли поддержку на отметке $68 за баррель. Еще более сильная зона торможения распложена ближе к $64,5–65,5. О более существенном падении пока говорить преждевременно. Наоборот, уже сегодня мы видим попытки отскока, которые вполне могут реализоваться при потеплении сентимента.
Не все аналитики расценивают новое соглашение ОПЕК+ как негатив для нефти. Специалисты Goldman Sachs заявили, что теперь могут даже повысить свои прогнозы по Brent. Банк позитивно оценивает тот факт, что ОПЕК+ фокусируется на «сохранении узкого рынка физических поставок при одновременном прогнозировании будущих мощностей и торможении конкурирующих инвестиций». В результате летний прогноз Brent на уровне 80 за баррель может быть повышен на $2, а прогноз на следующий год на уровне $75 за баррель — на $5.
Вместе с тем аналитики инвестбанка ожидают высокой волатильности цен на нефть в ближайшие недели из-за рисков, связанных с распространением дельта-штамма коронавируса, и иных факторов.
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