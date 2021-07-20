Сектор российских еврооблигаций: «Альфа-Банк» может выпустить 4-5-летние евробонды в рублях. Американские трежерис продолжают довольно активно дорожать. Происходящее – только с противоположным знаком – очень напоминает начало этого года. Как бы там ни было, но данный процесс весьма благоприятен для евробондов развивающихся стран, чьи доходности начинают выглядеть все более интересно.

Сектор ОФЗ: небольшой минус. Доходность однолетней бумаги не задержалась на 6,5%, вчера закрывшись на уровне 6,57%. Таким образом, повышение ставки на 1 п. п. уже в рынке. Отметим, что на прошлой неделе мы так и не дождались от регулятора более конкретных ориентиров по пятничному решению. В результате, диапазон ожиданий весьма велик – от 50 до 100 б. п.