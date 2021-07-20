Американские трежерис продолжают дорожать
Сектор российских еврооблигаций: «Альфа-Банк» может выпустить 4-5-летние евробонды в рублях. Американские трежерис продолжают довольно активно дорожать. Происходящее – только с противоположным знаком – очень напоминает начало этого года. Как бы там ни было, но данный процесс весьма благоприятен для евробондов развивающихся стран, чьи доходности начинают выглядеть все более интересно.
Сектор ОФЗ: небольшой минус. Доходность однолетней бумаги не задержалась на 6,5%, вчера закрывшись на уровне 6,57%. Таким образом, повышение ставки на 1 п. п. уже в рынке. Отметим, что на прошлой неделе мы так и не дождались от регулятора более конкретных ориентиров по пятничному решению. В результате, диапазон ожиданий весьма велик – от 50 до 100 б. п.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210720/834244654.html