Ценовые движения вчера были заметны только в дальнем конце кривой. По итогам торгов он сместился вверх на 2–4 бп. Короткие и среднесрочные бумаги закрылись без изменений. Слабее других выглядели 14-летний ОФЗ-26233 (YTM 7,26%) и 20-летний ОФЗ-26238 (YTM 7,42%) – оба они подешевели на 0,3 пп и выросли в доходности на 4 бп и 3 бп соответственно. Единственным выпуском, закрывшимся в плюсе, стал 5-летний ОФЗ-26226 (YTM 7,03%), прибавивший в цене скромные 0,1 пп и снизившийся в доходности на 1 бп. В результате спред на отрезке 2–10 лет расширился на 2 бп, до 40 бп, а спред 5–10 лет вырос на 3 бп, до 20 бп. Объем торгов заметно снизился по сравнению со средним значением прошлой недели (20,3 млрд руб.), составив всего 11,2 млрд руб. Порядка 65% всех вчерашних оборотов пришлось на среднесрочные выпуски.

Американские трежерис продолжают дорожать

На других долговых рынках EM единого направления не было. ОФЗ оказались ближе к «хвосту» турнирной таблицы, уступив, в частности Бразилии и Мексике, чьи 10-летние бумаги снизились в доходности на 3 бп и 7 бп соответственно. Правда, в то же время длинные облигации ЮАР выросли в доходности на 3 бп. Мы полагаем, что отсутствие ценовых движений в ближнем и среднем сегментах российской кривой в основном объясняется осторожностью игроков в преддверии решения Банка России по ключевой ставке (в эту пятницу), а повышение доходностей длинных бумаг связано с завтрашними аукционами. Параметры последних будут объявлены сегодня. Скорее всего, Минфин выберет 8-летний ОФЗ-26237 и 15-летний ОФЗ-26240 с лимитом по каждому в 10 млрд руб. Мы полагаем, что – тем более с учетом предстоящего через два дня заседания ЦБ – Минфин вновь предпочтет занять меньше, но по более низкой ставке, предложив инвесторам выпуски, которые в последнее время демонстрировали более устойчивую динамику на вторичном рынке.