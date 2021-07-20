ОФЗ: небольшая коррекция в длинных бумагах
Ценовые движения вчера были заметны только в дальнем конце кривой. По итогам торгов он сместился вверх на 2–4 бп. Короткие и среднесрочные бумаги закрылись без изменений. Слабее других выглядели 14-летний ОФЗ-26233 (YTM 7,26%) и 20-летний ОФЗ-26238 (YTM 7,42%) – оба они подешевели на 0,3 пп и выросли в доходности на 4 бп и 3 бп соответственно. Единственным выпуском, закрывшимся в плюсе, стал 5-летний ОФЗ-26226 (YTM 7,03%), прибавивший в цене скромные 0,1 пп и снизившийся в доходности на 1 бп. В результате спред на отрезке 2–10 лет расширился на 2 бп, до 40 бп, а спред 5–10 лет вырос на 3 бп, до 20 бп. Объем торгов заметно снизился по сравнению со средним значением прошлой недели (20,3 млрд руб.), составив всего 11,2 млрд руб. Порядка 65% всех вчерашних оборотов пришлось на среднесрочные выпуски.
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