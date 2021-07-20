Вероятнее всего, опасения резкого повышения ставки на пятничном заседании провоцирует защитную тактику со стороны банков – накопление избыточных остатков с целью минимизации регулятивных разрывов в период с начала налогового периода (26 июля) по конец периода усреднения (10 августа). Похожую тактику участники рынка использовали в апреле, когда выросла вероятность ускорения ужесточения процентной политики. Действия банков транслировались в накопление остатков на корсчетах (3.9 трлн руб. на утро, 3.6 трлн руб. с начала июльского периода усреднения 7 июля) и минимизацию остатков на депозитах (0.7 трлн руб.). В результате, профицит структурной ликвидности опустился до локального минимума (0.83 трлн руб.), а ставка Ruonia овернайт показала расширение премии сверх ключевой ставки (5.71%, +21 бп к ключевой ставке).

Параллельно с этим, Минфин на текущей неделе консолидирует средства от депозитов и репо – объем нетто погашения ожидается на уровне 300 млрд руб. Объем предложения депозитов снижен на 455 млрд руб., основная масса которых ориентирована на 14-дневную срочность. Отчасти это соответствует тактике размещения свободных средств ведомства в преддверии и сразу после налогового периода, однако изменение пропорции в пользу краткосрочных депозитов (77% установленных лимитов) может оказать повышательное давление на среднесрочные ставки.

В сегменте более длинных депозитов регулятор вчера впервые разместил средства (20 млрд руб.) с погашением в начале 2022 года. Спрос оказался умеренным (107 млрд руб.), однако средства «выиграл» лишь один из 7 участников, предложив довольно высокую премию. Эффективная ставка по депозиту превысила Ruonia о/н на 62 бп, что стало сигналом довольно существенного структурного дефицита средств с похожей срочностью (безотносительно ожиданий по ставке, так как торг шел по премии). Для нас это сигнализирует о том, что после адаптации ставки 3-месячного Mosprime к траектории по ключевой ставке (в моменте спред 128 бп включает ожидания действий в июле и сентябре), спред ее к ключевой ставке может остаться повышенным (40-60 бп) и может сохранить прямую зависимость от активности Минфина по размещению средств на 3-6 месяцев.