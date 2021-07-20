В понедельник на рынках начала зарождаться паника по поводу распространения дельта- штамма. На рынке нефти этот эффект был усугублён достижением договорённости ОПЕК+ по поводу увеличения добычи до конца 2021 года.

Основное внимание было приковано к Великобритании, где количество новых случаев оказалось вблизи максимумов этого года (40-55 тыс.) или в 25 раз больше майского минимума, но количество госпитализаций выросло только в 8 раз.

В США количество новых случаев в 4 раза больше минимумов этого года, а количество госпитализаций выше на 50%.

Акции RingCentral снижаются на 9% на фоне объявления сделки M&A между конкурентом — Zoom Video Communications и Five9. Сегодня компания Zoom заявила о покупке компании Five9, предоставляющей услуги колл-центра по модели подписки (CCaaS) за $14,7 млрд. Ранее Zoom имела долгосрочные партнерские отношения с Five9, в рамках которых компанией предоставлялось комплексное решение для клиентов. Покупка Five9 указывает на значимость решений CCaaS в отрасли.

Мы оцениваем это умеренно негативно для RingCentral. На наш взгляд, Zoom будет отмечать наличие решений CCaaS в компании при маркетинге своих услуг. Однако необходимо отметить, что RingCentral имеет долгосрочные партнерские взаимоотношения с Nice InContact в рамках предоставления услуг CCaaS, которые позволяют RingCentral сохранять паритет по предоставляемым решениям. На наш взгляд, поглощение Five9 компанией Zoom не должно существенно изменить позиции RingCentral в отрасли. В текущем году мы ожидаем ускорением темпов роста выручки RingCentral на фоне заключенных ранее партнерских соглашений с крупными телеком-операторами.

По данным агентства Reuters, Соединенные Штаты и НАТО, Европейский Союз, Великобритания, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Канада сделали заявление, что в хакерских атаках были виновны хакеры, аффилированные с министерством государственной безопасности Китая, сказал высокопоставленный чиновник администрации. Отношения США и КНР уже осложнены из-за торговой сделки, наращивания военной мощи Китая, подавления активистов в Гонконге, обращения с уйгурами в регионе Синьцзян и агрессии в Южно-Китайском море. По сообщению министерства юстиции США, хакерская кампания была нацелена на коммерческую тайну в таких отраслях как авиация, оборона, образование, правительство, здравоохранение, биофармацевтика и судоходство. Взломы были зафиксированы в Австрии, Камбодже, Канаде, Германии, Индонезии, Малайзии, Норвегии, Саудовской Аравии, Южной Африке, Швейцарии, Великобритании и США.

В прошлую пятницу администрация Байдена выпустила рекомендацию, чтобы предупредить американские компании о рисках для их деятельности в Гонконге после того, как в прошлом году Китай ввел там новый закон о национальной безопасности.

По нашим оценкам, это негативно для китайских эмитентов с точки зрения настроений рынка, и нейтрально с точки зрения финансовых показателей. Эта новость негативно влияет на таких эмитентов как Alibaba, Baidu, Vipshop, Weibo, Pinduoduo. Продолжающийся конфронтация США и КНР может поспособствовать более низкому спросу инвесторов к китайским акциям, что, в свою очередь, может привести к сужению рыночных мультипликаторов и отстающей динамике акций в сравнении с S&P 500 на горизонте года. Данная новость еще проходит на фоне действий КНР по ограничению IPO на зарубежных рынках, которое частично связывается со стимулированием развития фондового рынка в Гонконге.